Master Anh Đức bị bắt với cáo buộc trốn thuế

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (Master Anh Đức, SN 1993, trú xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, Đức thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức. Các video này thu hút đông đảo người theo dõi, chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, Đức nhận tiền học phí và tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân nhưng không kê khai với cơ quan thuế, để ngoài sổ sách doanh thu hơn 7,6 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Anh Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tháng 11, sau khi nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật khác của Đức và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Trốn thuế bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy Nguyễn Anh Đức từng giữ chức vụ giám đốc tại 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, đồng thời kinh doanh khóa học và bán sách.

Tiền thu từ hoạt động kinh doanh được chuyển qua 4 tài khoản cá nhân, với tổng số tiền được xác định chưa kê khai, nộp thuế là hơn 7,6 tỉ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền thuế bị trốn là hơn 1,2 tỉ đồng.

Theo ông Cường, trong hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ kê khai, xuất hóa đơn và nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc, không phụ thuộc vào việc người kinh doanh thu tiền qua tài khoản doanh nghiệp hay tài khoản cá nhân.

Việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền học phí, tiền bán sách hoặc tiền cung cấp dịch vụ không làm thay đổi bản chất của khoản thu nhập và không đương nhiên làm phát sinh quyền miễn trừ nghĩa vụ thuế.

Nếu cá nhân hoặc doanh nghiệp cố ý sử dụng tài khoản cá nhân, không ghi nhận doanh thu vào sổ sách, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm che giấu doanh thu, giảm số thuế phải nộp thì có thể cấu thành hành vi trốn thuế.

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025, người thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Các hành vi được quy định tại Điều 200 bao gồm: không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn luật định; không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp; không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và các hành vi khác được điều luật quy định.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 200 quy định trường hợp trốn thuế với số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định.

Như vậy, trong vụ việc này, số tiền thuế bị xác định theo thông tin cơ quan công an công bố là hơn 1,2 tỉ đồng và các yếu tố cấu thành tội phạm được chứng minh, đây là trường hợp thuộc khung hình phạt tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ông Cường lưu ý rằng, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi ngày 20/11/2026, nhưng đến ngày 1/3/2027 mới có hiệu lực.

Do vậy hành vi đang được đề cập xảy ra trước thời điểm đó nên việc xác định trách nhiệm hình sự sẽ căn cứ, áp dụng theo quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

“Đến thời điểm hiện tại, Master Anh Đức mới bị bắt tạm giam để điều tra, chưa có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, các cáo buộc cần tiếp tục được làm rõ, kiểm chứng và đánh giá theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng” – Tiến sĩ Đặng Văn Cường nói thêm.