Uống 1 lon bia, người đàn ông ở Hà Nội đi xe đạp ra đường bị xử phạt

Kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, nhu cầu đi lại, giao lưu, liên hoan tăng cao, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trên nhiều tuyến đường, khung giờ khác nhau.

Trưa 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Tây Sơn. Hoạt động được triển khai công khai, liên tục nhằm kiểm soát vi phạm trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao.

Trong khoảng 3 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Việc kiểm tra không chỉ áp dụng với người lái ô tô, xe máy mà còn mở rộng tới người đi xe đạp. Dù là phương tiện thô sơ, người đi xe đạp sau khi sử dụng rượu bia vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho bản thân và người xung quanh.

Khoảng 13h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe đạp trên đường Tây Sơn có biểu hiện không làm chủ được tay lái, di chuyển loạng choạng. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/L khí thở. Danh tính được xác định là ông V.N.T. (trú tại Hà Nội).

Làm việc với tổ công tác, ông T. thừa nhận trước đó có sử dụng 1 lon bia trong bữa trưa rồi tiếp tục ra ngoài. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với trường hợp vi phạm, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 3 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, một tài xế sau khi được kiểm tra đã liên tục sử dụng điện thoại để liên hệ người thân.

Tuy nhiên, sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích quy định, người này đã hợp tác, chấp hành kiểm tra và thực hiện đo nồng độ cồn theo yêu cầu.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác đội CSGT số 3 xử phạt trong chiều 30/4.

Ngoài việc xử lý vi phạm, tổ công tác cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân về các quy định liên quan đến nồng độ cồn, đồng thời khuyến cáo không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia.

Theo kế hoạch, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng ứng trực 100% quân số, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được xác định là giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ.