Theo Reuters ngày 27/11, đoàn tàu gồm 3 tàu hàng treo cờ Nga là Maia-1, Lady R và Lady D, được tàu hộ vệ Admiral Golovko bảo vệ. Đoàn tàu xuất phát từ Kaliningrad ngày 5/11, hướng tới Libya nhưng đã quay đầu gần eo biển Sicily vào ngày 22/11, đúng thời điểm Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Nga tại Benghazi.

Các nguồn tin quân sự và an ninh được Reuters dẫn lời xác nhận đoàn tàu Nga đã thay đổi hành trình, không tiếp tục tiến về Libya. Một quan chức quân sự châu Âu theo dõi đoàn tàu cho biết nhóm tàu sau đó được phát hiện gần Algeria. Điểm đến tiếp theo của chúng hiện chưa rõ.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 26/11 cho thấy tàu chở hàng Ascalon của Nga neo đậu cạnh tàu Angara ở Benghazi, Libya, với cần cẩu vươn lên trên các khoang chứa hàng. Nguồn ảnh: GeoInsider và Sonarrow/X, Vantor

Vệ tinh phát hiện đoàn tàu Nga quay ngược về Gibraltar

Những hình ảnh radar vệ tinh Sentinel-1 chụp ngày 24/11 cho thấy tàu Admiral Golovko cùng ba tàu hàng Lady D, Lady R và Maia-1 hoạt động ở phía bắc Algeria, gần cảng Jijel.

Theo các nhà nghiên cứu OSINT thuộc GeoInsider và Sonarrow, đoàn tàu đã di chuyển rất chậm ngoài khơi Tunisia trong nhiều ngày trước khi quay đầu về phía tây, hướng tới Gibraltar. Một tàu tiếp dầu Nga mang tên Yelnya được cho là có thể đi cùng đoàn nhưng không xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh nói trên.

Đáng chú ý, cả ba tàu hàng trong đoàn đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ tháng 5/2022. Lady R và Maia-1 còn chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, các tàu này phần lớn hành trình đã tắt hệ thống nhận dạng tự động AIS, khiến việc xác định vị trí và lộ trình trở nên khó khăn.

GeoInsider nhận định: Sau những cuộc tấn công nhằm vào các tàu có liên hệ với Nga tại Benghazi, Moscow có thể đang xem xét lại kế hoạch hoạt động tại Địa Trung Hải.

Tàu hộ vệ Nga bị đánh chìm, tàu vận tải cũng trúng đòn

Trước khi đoàn tàu thứ hai quay đầu, một đoàn vận tải Nga khác đã tới Benghazi, miền đông Libya. Đoàn này gồm các tàu Ascalon và Anastasiia, được cho là có tàu hộ vệ Merkury làm nhiệm vụ bảo vệ.

Tàu hàng Angara cũng tham gia vận chuyển thiết bị quân sự tới Libya.

Ngày 22/11, Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công tại cảng Benghazi bằng 7 xuồng không người lái, theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Cơ quan này tuyên bố tàu hộ vệ Nga Merkury bị phá hủy, trong khi tàu hàng Angara cũng bị đánh trúng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Nga. Theo phía Ukraine, Merkury từng đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga.

Hình ảnh vệ tinh do Vantor chụp ngày 26/11 tiếp tục cho thấy tàu Ascalon neo sát tàu Angara tại Benghazi. Các cần cẩu của Ascalon được bố trí phía trên khoang hàng, làm dấy lên nhận định hàng hóa có thể đang được chuyển giữa hai tàu.

Các nhà nghiên cứu OSINT đặt câu hỏi liệu Ascalon có đang tiếp quản nhiệm vụ vận chuyển số hàng mà Angara không thể tiếp tục chuyên chở sau khi bị tấn công hay không.

Cáo buộc khí tài Nga được chuyển tới châu Phi

Theo các nguồn tin quân sự và an ninh được Reuters dẫn lời, số phương tiện quân sự trong các đoàn tàu có thể được dành cho lực lượng Africa Corps của Nga tại Tây Phi hoặc Quân đội Quốc gia Libya do tướng Khalifa Haftar chỉ huy.

Africa Corps được Bộ Quốc phòng Nga thành lập và phần lớn tiếp quản các hoạt động trước đây của lực lượng Wagner tại châu Phi.

Một số tàu trong đoàn vận tải cũng từng tham gia mạng lưới hậu cần được gọi là "Syria Express", chuyên vận chuyển trang thiết bị quân sự cho chính quyền Syria trước đây.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin đoàn tàu đổi hướng.

Diễn biến tại Benghazi và việc đoàn tàu thứ hai quay đầu cho thấy hoạt động vận chuyển quân sự của Nga qua Địa Trung Hải đang đối mặt với những rủi ro mới. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác khiến Moscow thay đổi hành trình vẫn chưa được công bố chính thức.