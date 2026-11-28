3 Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nhận quyết định nghỉ hưu hôm 23/11, cùng với các Ủy viên Trung ương Đảng, gồm Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê quán: Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2021.

Vào tháng 10/2026, ông tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lê Quý Vương (mặc cảnh phục trắng) tại lễ nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: Báo Nhân dân

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957, quê quán: Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2021. Trước đó ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Sau khi thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an, ông làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021 -2026. Hiện ông là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê quán: Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Với gần 43 năm công tác, ông Trần Quốc Tỏ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, từ cấp đội, công an cấp huyện, trưởng phòng, cục trưởng đến phó tổng cục trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông cũng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Đến tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm chức vụ này đến tháng 3/2026.