Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Tối 1/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao Khương Trung - Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân.

Theo lực lượng chức năng, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu tụ tập, ăn uống tăng cao, kéo theo nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia. Do đó, việc kiểm tra được triển khai thường xuyên, tập trung vào các tuyến đường đông phương tiện qua lại. Việc kiểm soát không chỉ áp dụng với ô tô và xe máy mà còn mở rộng đối với người đi xe đạp, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây tai nạn do rượu, bia.

Chỉ sau ít phút lập chốt, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu là người đi xe máy. Điển hình, vào lúc 20h, ông Đ.V.T. (SN 1974, trú tại Hà Nội), lái xe máy mang biển kiểm soát 30Z2-11XX bị dừng kiểm tra.

Tại thời điểm làm việc, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện, cũng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông T. không hợp tác, nhiều lần từ chối thực hiện.

Tổ công tác đã kiên trì giải thích, vận động và yêu cầu chấp hành theo quy định. Sau đó, người này mới đồng ý kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,038 mg/L khí thở, vượt gấp hơn 2,5 lần mức kịch khung, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn kịch khung, ông T. đã không ký biên bản mà xách can rượu, bỏ phương tiện và gọi xe ôm rời đi.

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn. Người đàn ông lái xe máy biển kiểm soát 29G1-640.XX có kết quả đo 0,094 mg/L khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, người này thừa nhận trước đó đã sử dụng rượu, bia. Với mức vi phạm trên, ông bị xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và phương tiện bị tạm giữ trong 7 ngày theo quy định.

CSGT kiểm tra số khung số máy của phương tiện để lập biên bản và niêm phong theo quy định.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7, Công an TP Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng sẽ duy trì các tổ công tác trên nhiều tuyến đường trọng điểm, kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không có ngoại lệ.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong hai ngày 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm 42 người chết và 59 người bị thương. Riêng ngày 1/5, có 48 vụ tai nạn, làm 24 người chết và 37 người bị thương, giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng chức năng trên cả nước cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp lễ. Ngày 1/5, hơn 13.700 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện, trong đó hơn 12.300 trường hợp đã bị lập biên bản xử lý. Nhiều phương tiện bị tạm giữ, hàng trăm giấy phép lái xe bị tước và gần 2.000 trường hợp bị trừ điểm. Các lỗi phổ biến vẫn là vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ.