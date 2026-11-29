Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã ra lệnh đánh sập hoàn toàn cầu Crimea. Ảnh Getty Images.

Dẫn lời các nguồn tin quân sự nắm rõ kế hoạch, The Telegraph cho biết Ukraine đang chuẩn bị tiến hành thêm một đợt tập kích sau loạt đòn tấn công hồi đầu tháng 11 khiến cả tuyến đường bộ và đường sắt trên cầu Crimea bị hư hại nghiêm trọng.

"Mục tiêu của Tổng thống là phá hủy hoàn toàn cây cầu Crimea", một nguồn tin quân sự nói với The Telegraph.

Các cuộc tấn công trong tháng 11 được cho là đã khiến một đoạn đường bộ gồm bốn làn xe cùng phần kết cấu vòm đỡ bị sập, làm suy giảm đáng kể khả năng vận chuyển hậu cần quân sự của Nga tới bán đảo Crimea đang bị Moscow kiểm soát.

Đáng chú ý, tên lửa hành trình Neptune của Ukraine cũng gây hư hại nghiêm trọng cho phần đường sắt gia cố, vốn được Nga sử dụng để vận chuyển các trang thiết bị và phương tiện quân sự hạng nặng.

Một thành viên tham gia lập kế hoạch chiến dịch kể lại rằng lực lượng Ukraine đã ăn mừng sau khi nhận được xác nhận về mức độ thiệt hại của cây cầu.

Ông Zelensky trực tiếp yêu cầu đánh tiếp vào đường sắt

Theo The Telegraph, sau đợt tấn công đầu tiên, các nhân sự Ukraine tham gia chiến dịch được thông báo rằng Tổng thống Zelensky đã đích thân ra lệnh tiến hành thêm một cuộc tập kích bằng tên lửa Neptune nhằm vào phần đường sắt của cầu Crimea.

Chiến dịch này nằm trong kế hoạch tác chiến gồm 7 giai đoạn, huy động 11 hệ thống vũ khí do Ukraine tự phát triển, trong đó có tên lửa hành trình Neptune và Flamingo.

Cầu Crimea được khánh thành năm 2018 dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin, là tuyến giao thông chiến lược kết nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, khu vực Ukraine và phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận việc Nga sáp nhập.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, Kiev nhiều lần tập kích cây cầu nhằm làm gián đoạn mạng lưới hậu cần quân sự của Moscow, gây khó khăn cho việc duy trì lực lượng Nga tại các khu vực phía nam Ukraine.

Tên lửa Neptune ngày càng mở rộng năng lực tấn công

Chiến dịch cũng cho thấy năng lực phát triển tên lửa nội địa của Ukraine đang được mở rộng.

Neptune ban đầu được thiết kế như một loại tên lửa chống hạm, nhưng sau đó đã được Ukraine cải tiến để có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Theo thông tin được công bố, phiên bản Neptune tầm bắn mở rộng có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km.

Kỹ sư tên lửa Ukraine Oleh Korostelov từng cho biết sản lượng Neptune dự kiến đạt hàng trăm quả trong năm 2026.

Nếu kế hoạch tấn công mới được triển khai, cầu Crimea sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu trọng điểm trong nỗ lực của Kiev nhằm làm suy yếu tuyến tiếp vận quân sự chiến lược của Nga.