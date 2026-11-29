Từ chiều đến tối 28/11, hàng trăm ô tô của người dân được đưa lên đậu kín khu vực nút giao Ngọc Hội và cầu vượt đường sắt trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang để tránh ngập lụt.

Trên cầu vượt đường sắt tại đường Võ Nguyên Giáp hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau đậu kín để đề phòng mưa lũ.

Động thái này xuất phát từ bài học sau đợt lũ lịch sử năm 2025. Khi đó, hàng trăm ô tô của người dân bị nước lũ nhấn chìm, bùn đất phủ kín, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều chủ xe phải chi hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, khắc phục thiệt hại.

Vì vậy, mỗi khi có thông tin mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, người dân lại tranh thủ di chuyển phương tiện đến nơi an toàn, hoặc tìm chỗ ký gửi để hạn chế thiệt hại.

Các khu vực cao ráo, ít khi xảy ra ngập được người dân vùng trũng thấp lựa chọn để đậu xe.

Trên nút giao Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang cũng có hàng chục xe ô tô của người dân đậu tránh lũ.

Việc đưa xe lên nút giao Ngọc Hội nhằm hạn chế thiệt hại tài sản trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nước có thể tiếp tục dâng. Khu vực này trở thành nơi người dân lựa chọn để tạm thời bảo vệ phương tiện trước diễn biến mưa lũ.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ chiều 28 đến sáng 30/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 70-140mm, có nơi trên 170mm; khu vực phía nam tỉnh phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.