Hơn 76.000 tài xế ở TP.HCM bị xử lý trong một tháng, 117 tài xế và thuyền viên dương tính với ma túy

Trong gần một tháng qua, lực lượng CSGT toàn thành phố đã tổng kiểm tra, xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm trên đường bộ. Ảnh: CA

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết thông tin trên sau khi sơ kết giai đoạn đầu thực hiện cao điểm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Vi phạm trên đường thủy, CSGT TP.HCM xử lý hơn 1.300 trường hợp. Ảnh: CA

Từ ngày 1/5 đến 28/5, lưu lượng phương tiện và nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa tại thành phố duy trì ở mức cao, kết hợp thời tiết chuyển mùa. Tuy nhiên, nhờ các giải pháp tuần tra đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong gần một tháng qua, lực lượng CSGT toàn thành phố đã tổng kiểm tra, xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 4.200 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 8.100 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 4.200 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 8.100 trường hợp.

Đại diện PC08 cho biết đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Cụ thể, vi phạm nồng độ cồn hơn 21.900 trường hợp; vi phạm quy định tải trọng hơn 100 trường hợp; vi phạm trên đường thủy hơn 1.300 trường hợp.

Thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 107 tài xế điều khiển xe trên đường bộ và 10 thuyền viên trên các tuyến đường thủy dương tính với chất ma túy.

Song song với việc tuần tra kiểm soát giao thông, các tổ công tác đã phát hiện 22 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Các hành vi vi phạm gồm: Cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, vận chuyển xe không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật hoang dã và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Toàn bộ các vụ việc và đối tượng liên quan đã được bàn giao cho công an địa phương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, PC08 cũng phối hợp với công an cấp xã lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị tại các điểm nóng.

Trong giai đoạn tiếp theo của cao điểm 45 ngày đêm, CSGT TP.HCM sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa hệ thống camera giám sát để phạt nguội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.