Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Italia. Ảnh: Govenor.it

Sky News dẫn tin từ quân đội Ukraine cho biết cuộc tập kích tuần trước đã làm hư hại một tàu chở hàng và khiến tàu Merkury bị chìm. Tàu Merkury là một trong những chiến hạm mới nhất của Nga, được cho là có giá trị khoảng 150 triệu bảng Anh. Phía Ukraine cho biết tàu chở hàng MV Angara từng được sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Video do một máy bay không người lái (UAV) ghi lại cho thấy thiết bị này lao vào mạn tàu Merkury tại một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Benghazi của Libya, gây ra những vụ nổ lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch này là một hoạt động "mẫu mực", đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân sự Nga, chứ không phải Libya.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với ông Zelensky hôm 27/11, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công như vậy. Bà nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng lực lượng Kiev đã "vi phạm chủ quyền của Libya" và chiến dịch này "có nguy cơ khiến xung đột lan sang Địa Trung Hải".

Theo thông cáo về cuộc điện đàm, bà Meloni tái khẳng định sự ủng hộ của Italia đối với Ukraine nhưng nhấn mạnh sự ủng hộ này "không đồng nghĩa với việc chấp nhận những sáng kiến gây nguy hiểm cho an ninh của Italia và khu vực".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết hai bên đã "thảo luận về những vấn đề mà chúng tôi đang phải giải quyết hiện nay", đồng thời nhấn mạnh "điều quan trọng là chúng tôi hiểu nhau". "Tôi xác nhận chiến dịch gần đây tại Libya được tiến hành mà không có sự phối hợp trước với các đối tác châu Âu. Tôi cũng nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc bảo đảm các cơ quan chức năng của hai bên chia sẻ mọi thông tin cần thiết, đồng thời duy trì liên lạc trực tiếp, thường xuyên và hiệu quả".

Cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, hiện bước sang năm thứ 5, ngày càng diễn ra chủ yếu trên không với việc hai bên sử dụng UAV và tên lửa.

Chiến dịch cuối tuần trước, được tiến hành cách tiền tuyến ở Ukraine khoảng 2.400km, là đòn tập kích tầm xa táo bạo mới nhất của lực lượng Kiev.