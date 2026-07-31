Bị phát hiện nồng độ cồn, tài xế nói 'không uống rượu bia, mặt đỏ do làm việc'

Chiều 30/7, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra trên đường Trần Trọng Liêu, xã Hồng Vân, tập trung xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, đi ngược chiều...

Theo lực lượng chức năng, thời tiết oi bức khiến nhiều người uống bia để giải nhiệt sau giờ lao động. Việc lái xe sau khi sử dụng rượu, bia tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, do đó công tác kiểm tra được triển khai thường xuyên trên các tuyến đường có lưu lượng lớn.

Không chỉ ô tô và xe máy, việc kiểm tra nồng độ cồn còn được áp dụng với người đi xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại chốt kiểm tra, chỉ trong khoảng một giờ làm việc, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra đối với một người đàn ông đi xe máy từ đường Nỏ Bạn ra đường Trần Trọng Liêu, lý do là xe không có gương chiếu hậu và người lái không đội mũ bảo hiểm.

Kết quả kiểm tra xác định người này có nồng độ cồn 0,035 mg/lít khí thở, thuộc mức 1 theo quy định hiện hành. Với lỗi này, ông sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Làm việc với lực lượng CSGT, người vi phạm cho biết mình vừa đi làm đồng về và đang trên đường đón các cháu tan học. Ông nhiều lần khẳng định mình không sử dụng rượu, bia, mặt có hơi đỏ là do lao động ngoài trời, cơ thể ra nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, kết quả đo ghi nhận người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, dưới 0,25 mg/lít khí thở.

Lực lượng CSGT tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều người lái ô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp khác để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài lỗi liên quan đến nồng độ cồn, tổ công tác cũng xử lý nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, đi ngược chiều... Trong chưa đầy một giờ làm nhiệm vụ, Đội CSGT đường bộ số 8 đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, phần lớn là học sinh. Lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, có trường hợp xe chở ba người nhưng cả ba đều không đội.

Đại diện tổ công tác cho biết, phần lớn người vi phạm đều viện lý do nhà gần nên không đội mũ bảo hiểm hoặc vẫn lái xe dù đã uống bia để giải nhiệt. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo đại diện tổ công tác, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, ở nhiều khung giờ khác nhau. Bên cạnh việc duy trì các chốt kiểm soát cố định, lực lượng chức năng cũng sẽ áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.