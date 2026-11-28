Chiều 27/11, trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Hương Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý thủ tục hành chính liên quan đến trường hợp ông Phan Hữu Thao (SN 1958) - cựu binh từng được báo tử và cấp Bằng Tổ quốc ghi công từ năm 1992 nhưng nay còn sống và trở về từ Campuchia.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ông Phan Hữu Thao trú tại thôn Bình Thành, xã Hương Bình, huyện Hương Khê trước đây (nay là thôn Nam Trạch, xã Hương Bình). Ông là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em; cha mẹ ông là cụ Phan Hữu Long và cụ Lê Thị Ả đều đã qua đời.

Ông Thao được gia đình đón trở về quê hương.

Hồ sơ lưu trữ thể hiện ông Thao nhập ngũ tháng 8/1976 và được xác định hy sinh ngày 20/1/1986 khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia với quân hàm Thượng sĩ. Ngày 25/5/1992, giấy báo tử của ông được lập; đến tháng 7/1992, gia đình được cấp Bằng Tổ quốc ghi công ghi nhận sự hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người thân ông Phan Hữu Thao cho biết, sau khi nhận giấy báo tử, suốt nhiều năm, gia đình đã tìm kiếm phần mộ, hài cốt của ông Thao để đưa về quê an táng nhưng không có kết quả.

Đến năm 2023, gia đình bất ngờ nhận tin ông vẫn còn sống tại Campuchia. Do ảnh hưởng của chiến tranh, sức khỏe và trí nhớ của ông Thao bị ảnh hưởng. Mới đây, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình đã đón ông trở về quê.

Ông Trần Văn Hương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hương Bình, cho biết trong nhiều năm qua, gia đình ông Thao được hưởng các chế độ chính sách theo quy định đối với thân nhân liệt sĩ. Sau khi nắm bắt thông tin ông còn sống và hồi hương, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng công an hỗ trợ làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh và căn cước công dân cho ông.

"Chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công đã cấp trước đây theo đúng quy định", ông Hương thông tin.