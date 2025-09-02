Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình

Khối xe tăng

Dẫn đầu khối xe cơ giới là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự nâng cấp, tiếp sau là xe tăng chủ lực T-55.

Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp giáp phản ứng nổ (ERA) để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.

Khối xe tăng chủ lực. Video: VTV

Xe tăng T-90SK, biến thể chỉ huy của xe tăng T-90S, dẫn dầu khối xe tăng T-90S và T-62.

T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80. Biến thể T-90 đời đầu là phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B, ban đầu có tên là T-72BU, sau đó được đổi sang tên hiện tại. T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy của phiên bản này là T-90SK, được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung. T-90S có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe.

T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày. T-62 được biên chế từ năm 1961 với hơn 22.700 chiếc đã xuất xưởng.

Xe tăng T-62 có kíp lái 4 người gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. T-62 được trang bị pháo chính 2A20 cỡ nòng 115 mm, đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng pháo nòng trơn, cho phép bắn đạn thanh xuyên tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) với khả năng xuyên giáp tốt hơn pháo có rãnh khương tuyến của xe tăng phương Tây cùng thời.