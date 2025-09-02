Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình
Biên đội 5 tiêm kích Su-30MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình, thả chùm bẫy nhiệt rực sáng, trong chương trình diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh sáng 2/9.
Khối quân kỳ dẫn đầu đoàn diễu binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối hồng kỳ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối cựu chiến binh tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV
Khối cựu Công an nhân dân tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ quân y. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ chiến sĩ thông tin. Ảnh: Quỳnh Trần
Các quân nhân Khối Phòng hóa. Ảnh: Ngọc Thành
Các chiến sĩ Khối Công binh. Ảnh: Ngọc Thành
Khối chiến sĩ nữ biệt động Sài Gòn. Ảnh: Ngọc Thành
Biên đội 5 chiếc Su-30MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình, nghiêng cánh chào nhân dân cả nước và thả mồi bẫy nhiệt.
Su-30Mk2 thả bẫy nhiệt. Ảnh: Tùng Đinh
Su-30MK2 thả bẫy nhiệt bên trên Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh
Chùm bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời. Ảnh: Nguyễn Đông
Cánh bay Su-30MK2 và bẫy nhiệt trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Ngọc Thành
Khối quân đội Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Nga. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trần
TP Hà Nội đã bố trí hàng chục màn hình LED tại các địa điểm công cộng, tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội, phục vụ người dân theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành.
Người dân xem màn hình lớn ở đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối xe đặc chủng của Công an nhân dân. Video: VTV
Tàu hải quân diễn binh trên biển. Video: VTV
Trong đội hình này, các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh, tàu vận tải, tàu bổ trợ và tàu chỉ huy được bố trí theo nguyên tắc tác chiến. Đội hình chữ V giúp tăng khả năng quan sát phát hiện mục tiêu, tiêu diệt các lực lượng đối phương, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời các nguy cơ tấn công của địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Những tàu hỏa lực mạnh đi đầu trong đội hình. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Đội hình chữ V trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Tàu ngầm Kilo trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Khối sĩ quan Phòng không Không Quân đi qua Cổ Tân - Lý Thái Tổ (trước Nhà hát lớn). Ảnh: Sơn Tùng
Khối Sĩ quan Hải quân. Ảnh: Sơn Tùng
Khối danh dự ba quân chủng. Ảnh: Hiếu Lương
Khối sĩ quan Lục quân. Ảnh: Hiếu Lương
Khối sĩ quan Hải quân. Ảnh: Hiếu Lương
Dẫn đầu khối là xe chỉ huy UAV, phía sau là các mẫu UAV trinh sát và cảm tử do Việt Nam tự chế tạo.
UAV BXL.01 do nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo. Đây là UAV cảm tử mang đầu nổ lõm xuyên giáp, có thể tiêu diệt các mục tiêu với vỏ giáp có độ dày dưới 250 mm ở trạng thái cố định. Khối lượng cất cánh tối đa 10 kg, mang đầu nổ 1,2 kg, trần bay 1.000 m, tốc độ bay 100-120 km/h và hoạt động cự ly liên tục 10 km.
UAV trinh sát VU-R70 có thời gian bay 6 giờ, cự ly hoạt động 70 km, sử dụng công nghệ AI để trinh sát, chỉ thị mục tiêu. VU-R70 đạt tốc độ bay 120 km/h, được trang bị những công nghệ trinh sát hiện đại.
Đội hình UAV do Việt Nam tự sản xuất. Video: VTV
Các tổ hợp tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Video: VTV
Dẫn đầu là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44 Redut-M do Liên Xô chế tạo, sử dụng tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-55 mang đầu đạn nặng tới một tấn, tầm bắn tối đa 300-450 km tùy biến thể.
Phía sau là bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P do Nga phát triển, sử dụng khung gầm bánh lốp có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Tổ hợp Bastion-P của Nga sử dụng tên lửa siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn 600 hoặc 800 km. Biến thể xuất khẩu trang bị tên lửa Yakhont có tầm bắn tối đa 120-300 km, tùy vào độ cao khi bay. Tên lửa Oniks được trang bị đầu đạn nặng 300 kg, biến thể Yakhont lắp đầu đạn nặng 200 kg.
Đi sau cùng là xe radar, xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa chống hạm và đối đất Trường Sơn do Việt Nam phát triển, sử dụng tên lửa Sông Hồng với tầm bắn khoảng 80 km, bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng thủ của đối phương. Mỗi tổ hợp Trường Sơn gồm xe chỉ huy có thể điều khiển 8 bệ phóng với tối đa 32 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, radar dẫn bắn, xe vận tải và nạp đạn. Radar của tổ hợp Trường Sơn có tầm quét khoảng 200 km.
Pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960, sử dụng rocket cỡ 122 mm với cơ số đạn là 40, có thể khai hỏa với tốc độ hai quả đạn mỗi giây. BM-21 có tầm bắn 40 km, khung thân bánh lốp có thể đạt tốc độ tối đa 75 km/h với tầm hoạt động hơn 400 km.
Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, là biến thể xuất khẩu của dòng R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. R-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970, có tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn. Bệ phóng của R-17E có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Pháo phản lực BM-21 và tên lửa đạn đạo Scud-B. Video: VTV
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chế tạo, có khối lượng 15 tấn, dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao hơn 2 m. XCB-01 có kíp lái ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe, có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Khoang xe được trang bị điều hòa, trên thân xe có lỗ châu mai để các chiến sĩ khai hỏa từ bên trong.
Thiết giáp XCB-01 sử dụng pháo chính cỡ nòng 73 mm với 40 viên đạn và hệ thống nạp đạn bán tự động, súng máy song song PTK 7,62 mm và súng phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo, cùng tên lửa chống tăng dẫn đường B72 (9M14 Malyutka).
Thiết giáp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo, được trang bị súng máy 12,7 mm và súng 7,62 mm. Xe có kíp lái ba người, có thể chở theo 9 chiến sĩ.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Ảnh: VTV
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 (trước) và xe thiết giáp chở quân XTV-02. Ảnh: VTV
Dẫn đầu khối xe cơ giới là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự nâng cấp, tiếp sau là xe tăng chủ lực T-55.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp giáp phản ứng nổ (ERA) để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
Khối xe tăng chủ lực. Video: VTV
Xe tăng T-90SK, biến thể chỉ huy của xe tăng T-90S, dẫn dầu khối xe tăng T-90S và T-62.
T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80. Biến thể T-90 đời đầu là phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B, ban đầu có tên là T-72BU, sau đó được đổi sang tên hiện tại. T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy của phiên bản này là T-90SK, được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung. T-90S có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe.
T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày. T-62 được biên chế từ năm 1961 với hơn 22.700 chiếc đã xuất xưởng.
Xe tăng T-62 có kíp lái 4 người gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. T-62 được trang bị pháo chính 2A20 cỡ nòng 115 mm, đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng pháo nòng trơn, cho phép bắn đạn thanh xuyên tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) với khả năng xuyên giáp tốt hơn pháo có rãnh khương tuyến của xe tăng phương Tây cùng thời.
Lực lượng diễu binh trên biển hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện bản lĩnh và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị của các lực lượng vũ trang. Sau khi tàu chỉ huy duyệt qua, các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A, chữ V và quả trám.
Trong đội hình chữ A, các tàu hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải và tàu bảo đảm được bố trí phù hợp với tính năng, hiệu suất chiến đấu. Đây là đội hình chiến thuật nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và dưới mặt nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Đội hình chữ A. Video: Quân chủng Hải quân
Tàu hỏa lực mạnh đi đầu đội hình. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
Đội hình chữ A tăng khả năng tiêu diệt đối phương. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Đoàn xe của Bộ Công an di chuyển trên đường Thanh Niên để chuẩn bị đi vào lễ đài. Ảnh: Nguyễn Đông
Hàng chục xe nối dài trên đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, khối Hồng kỳ diễu hành qua phố Kim Mã đến Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh: Hiếu Lương
Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân - tuyến đầu trong đấu tranh chống lại hoạt động tình báo, gián điệp, phản động.
Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Khối Nam sĩ quan Cảnh vệ - những "lá chắn thép" bảo vệ an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những sự kiện quan trọng.
Khối Nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân, lực lượng mới thành lập đáp ứng nhiệm vụ cơ động nhanh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai.
Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông - lực lượng ra đời từ những ngày đầu lập nước, những tổ chức tiền thân của lực lượng tham gia dẫn đường, bảo vệ lãnh tụ, dẫn đường, thông suốt giao thông, vận tải hàng hóa.
Khối Nam sĩ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với 64 năm truyền thống, tuyến đầu chiến đấu với giặc lửa, cứu hộ cứu nạn.
Khối Nam sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, lực lượng trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh trên không gian mạng.
Khối Nam sĩ quan cảnh sát cơ động chuyên làm nhiệm vụ vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giải quyết điểm nóng an ninh trật tự, bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng.
Khối Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm với trang phục đặc trưng áo giáp chiến đấu, mũ bảo hiểm gắn bộ đàm.
Khối Nam sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - đại diện tinh thần hội nhập quốc tế, nâng tầm vị thế Công an Việt Nam trên trường quốc tế.
Khối Nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng xung kích trong phòng chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm, giải cứu con tin.
Nam chiến sĩ Hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân với truyền thống 80 năm chủ động tham mưu, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
Nam cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là lực lượng mới thành lập, huấn luyện và cơ động nhanh chuyên xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ sự kiện quan trọng.
Khối Nam học viên các học viện nhà trường Công an - đại diện cho thế hệ kế cận, nguồn bổ sung cán bộ công an chính quy.
Khối Nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, được thành lập hơn một năm, kiện toàn từ lực lượng tổ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu.
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh, lực lượng mới thành lập năm 2020 chuyên huấn luyện và sử dụng ngựa trong một số nghiệp vụ.
Dẫn đầu là xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an dẫn đầu. Công an nhân dân ra đời trong cao trào cách mạng tháng Tám 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, có nhiều đóng góp vào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Khối Nam dân quân tự vệ đại diện cho vũ trang quần chúng "tay súng tay cày" trong kháng chiến, nay là lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trong phòng chống thiên tai, bảo vệ an ninh cơ sở.
Nữ Dân quân các dân tộc đại diện cho khối đại đoàn kết, tay bồng súng mang trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.
Những "cô ba dũng sĩ" Du kích miền Nam đội mũ tai bèo, khăn rằn, tay ôm súng do lực lượng Quân khu 7 đảm nhận.
Đi đầu là Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. 120 quân nhân đến Hà Nội hôm 29/8 và từng tham dự lễ tổng duyệt hai ngày trước. Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tiêu binh Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Thanh Tùng
Tiếp đến là Khối tiêu binh Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazhensky", đại diện các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, do trung úy Mikhailov Anton Vlandimirovich làm khối trưởng tiến qua lễ đài. Các tiêu binh đi đầu hộ tống quốc kỳ Liên bang Nga, kế tiếp mang quân kỳ Lục quân, tới quân kỳ Không quân Vũ trụ, cuối cùng là quân kỳ lực lượng Hải quân. Trung đoàn Preobrazhensky là đơn vị danh dự, chuyên phục vụ trong các nghi lễ của nhà nước và quân đội Nga.
Tiêu binh đơn vị này là những người mang Cờ Chiến thắng trong lễ duyệt binh diễn ra hàng năm trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Đơn vị được thành lập tháng 12/1979, trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn chỉ huy số 99 và Đại đội Danh dự Độc lập số 1 của Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô. Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng 4/2013 ký sắc lệnh đặt tên Preobrazhensky cho Trung đoàn số 154.
Khối Quân đội Nhân dân Lào được thành lập ngày 20/1/1949, lực lượng vũ trang chủ lực của Cách mạng Dân tộc Lào. Trong kháng chiến, Quân đội Việt - Lào kề vai sát cánh, xây dựng liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc cho mỗi nước. Mối quan hệ hai Đảng, hai nước, hai Quân đội ngày nay càng vững bền.
Khối quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân đại diện hải, lục, không quân và lực lượng chuyên ngành khác.
Mỗi khi quân đội các nước qua lễ đài, lãnh đạo từng nước trên vị trí khách mời đứng dậy, vẫy tay chào đoàn.
Các khối quân nhân nước ngoài. Video: VTV
Sau khi qua lễ đài quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ đi theo sẽ tỏa ra ba hướng gồm: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất. Dẫn đầu là xe chỉ huy do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu.
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng trên xe chỉ huy. Ảnh: Sơn Tùng
Quân nhân thuộc khối danh dự ba quân chủng đổ mồ hôi. Ảnh: Sơn Tùng
Bước đi rầm rập trên phố Cổ Tân - Lý Thái Tổ. Ảnh: Sơn Tùng
Khối Chiến sĩ Công binh - lực lượng đi trước về sau "mở đường thắng lợi" trong chiến tranh, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn thời bình.
Khối Nữ chiến sĩ thông tin - đại diện cho những người lính giữ vững mạch máu thông tin liên lạc.
Khối Chiến sĩ Phòng hóa đại diện cho những người lính 67 năm tiên phong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, sinh học, phóng xạ, xử lý ô nhiễm chiến tranh, do Binh chủng Hóa học đảm nhận. Lực lượng mười năm mới lại tham gia diễu binh, trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp do Binh chủng Tăng thiết giáp đảm nhận, với truyền thống 66 năm "đã ra quân là đánh thắng" vào đường duyệt.
Khối Chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa, đại diện cho hỏa lực mặt đất của Quân đội. Song hành cùng Quân đội từ ngày đầu gian khó, những người lính vai trần chân đất "kéo pháo vào, kéo pháo ra, đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng", mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và bắt loạt đạn kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh nhằm củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại với thế bố trí chiến lược rộng hơn.
Khối Chiến sĩ đặc công do Binh chủng Đặc công đảm nhận, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch.
Nữ chiến sĩ biệt động - những người con gái can trường bí mật phát triển lực lượng ngay trong lòng địch khiến quân thù kinh hồn bạt vía.
Lực lượng chủ lực, hỏa lực của Quân đội nhân dân. Video: VTV
Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử - lực lượng được xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, chuyên bảo vệ các mục tiêu trọng yếu tiến vào lễ đài.
Chiến sĩ Đặc nhiệm dù - những người lính thiện chiến đại diện cho lực lượng Tình báo Quốc phòng, hy sinh thầm lặng trong chiến tranh, ngày nay luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ đặc biệt.
Lực lượng Tác chiến không gian mạng - chiến sĩ tinh nhuệ trên mặt trận "vô hình" bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu trên mạng.
Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh với hành trình hơn 10 năm đưa hơn 1.000 chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
A80 là lần đầu tiên Su-30MK2 bay đội hình lớn 5 chiếc, đòi hỏi hiệp đồng chính xác giữa các phi công.
Khối Sĩ quan Hậu cần và Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, những người lính luôn chủ động nghiên cứu vũ khí, trang bị cho toàn quân. Ngày nay ngành hậu cần kỹ thuật không ngừng đổi mới, chuyển đổi số, nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Khối Nữ sĩ quan Quân y - những người thầy thuốc giỏi xông pha từ trong bom đạn chiến trường đến phòng chống thiên tai dịch bệnh, phục vụ nhân dân.
Khối nữ quân y. Video: VTV
Khối Học viên các học viện nhà trường trong Quân đội đại diện cho thế hệ được đào tạo trong môi trường quân sự chính quy, rèn luyện tác phong, trình độ chuyên môn để làm chủ trang thiết bị vũ khí.
Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân do Quân chủng Hải quân đảm nhận với truyền thống hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Lực lượng năm xưa làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày nay làm chủ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Quân chủng Hải quân được xây dựng hiện đại, chính quy, nòng cốt xây dựng thế trận toàn dân trên biển.
Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: VTV
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc với chiến công bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong kháng chiến, đặc biệt là Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Những Sĩ quan Biên phòng với phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt", tuyến đầu luôn chắc tay súng bảo vệ từng thước đất đường biên.
Sĩ quan Cảnh sát biển - lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật đảm bảo an ninh an toàn trên biển tiến vào lễ đài.
Đi đầu là khối Danh dự ba quân chủng - đại diện lục quân, hải quân, phòng không không quân tạo thành sức mạnh trên bộ, trên biển, trên không. Lực lượng nòng cốt của Quân đội tạo nên Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đến chiến dịch Hồ Chí Minh đưa non sông thu về một mối.
Khối danh dự ba quân chủng tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV
Khối Nữ Quân nhạc do Đoàn Nghi lễ quân đội đảm nhận. Những âm thanh hùng tráng trong chiến tranh tiếp sức cho toàn quân, toàn dân vào cuộc chiến, ngày nay tiếp tục vang lên trong các sự kiện trọng đại cổ vũ xây dựng đất nước.
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân đã có mặt trên khắp chiến trường với tinh thần đã ra quân là đánh thắng; ngày nay tiếp tục làm chủ phương thức tác chiến hiện đại.
Khối Quân kỳ do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi máu xương, chiến công của bao thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Khối Quân kỳ tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV
Tiếp sau là các khối diễu binh đến từ nhiều quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 81 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi khối 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, tổ quân kỳ và khối trưởng.
Trên nền nhạc Hát mãi khúc quân hành, các khối hành tiến trên đường duyệt 250 m với tốc độ 106 bước chân mỗi phút. "Bên phải, chào. Một. Hai", tiếng hô vang trên Quảng trường Ba Đình, động tác nghiêm chào thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật của Quân đội. Tùy nhiệm vụ, có khối mang vũ khí, khí tài, trang bị, có khối đi tay không.
Để có những động tác diễu binh mạnh, đều, đẹp, các quân nhân đã trải qua hơn trăm ngày vượt nắng mưa trên thao trường. Một số khối tập trung, rèn luyện từ cuối tháng 4, các quân nhân miền Nam ra Bắc luyện tập vào đầu tháng 6. Mùa hè miền Bắc trở thành thử thách với họ, song ai cũng cố gắng "vì một lần diễu bước trên Quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp".
Các máy bay vận tải, tuần thám DHC-6, cùng trực thăng săn ngầm Ka-28 thuộc Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 lần đầu tham gia diễu binh trên biển.
Dẫn đầu khối tàu hải quân là các tàu hộ vệ Đề án 11661E "Gepard", sau đó là tàu hộ vệ săn ngầm Đề án 159, tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka", tàu tên lửa cao tốc Đề án 1241.RE và 1241.8 Molniya...
Diễu binh trên biển. Video: VTV
Mở màn khối bay chào mừng, 10 chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 do các phi công Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 điều khiển cất cánh từ Sân bay Hòa Lạc. Trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua cầu Nhật Tân, Long Biên, qua Hồ Gươm, qua cột cờ Hà Nội hướng về Quảng trường Ba Đình.
Trung đoàn thành lập sau ngày đất nước thống nhất, 50 năm qua, những chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân Ba Vì ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu còn tham gia cứu hộ cứu nạn; bay biểu diễn trong các sự kiện lớn của đất nước, từ diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tới 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.