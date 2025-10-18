Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, dự kiến khoảng sáng ngày 19/10 các sóng lạnh yếu bắt đầu tràn xuống miền Bắc. Từ ngày 20 – 22/10, không khí lạnh sẽ liên tục được tăng cường mạnh hơn.

Theo đó khu vực Bắc Bộ có mưa rào trong ngày 19/10, nhiệt độ giảm nhẹ.

Từ ngày 20/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nền nhiệt sẽ giảm rõ rệt. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Tại đồng bằng như Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm dần xuống thấp nhất 20 độ; trung du: 17-19 độ; vùng núi cao thời tiết có thể chuyển rét dưới 16 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng mạnh nốt ngày hôm nay, nền nhiệt nhiều nơi cao 32-33 độ, trưa chiều trời khá nóng.

Tại khu vực miền Trung, từ Hà Tĩnh trở vào Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến ngày 19/10. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét ở sườn đồi núi; ngập úng ở vùng trũng thấp.

Thời tiết khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rải rác trong chiều và tối nay. Cục bộ có những điểm mưa to trên 60mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh đầu mùa. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/10 đến ngày 19/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/10 đến ngày 27/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời chuyển mát, sau đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Thời tiết khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 23-26/10 ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.