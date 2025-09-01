Các tuyến phố 'trọng điểm' đông kín người chờ xem diễu binh

Chiều 1/9, Hà Nội đón hai cơn mưa rào bất chợt. Trên các tuyến phố Hùng Vương, Tràng Thi, Kim Mã,... những hàng người đội mưa, kiên nhẫn chờ đợi.

Tại phố Tràng Thi, người dân kiên nhẫn chờ đợi từ sớm, ai nấy đều háo hức mong chờ khoảnh khắc lịch sử.

Người mặc áo mưa, người che ô, người kéo bạt... để chống ướt.

Chị Nguyễn Thu Hương (Bắc Kạn) chia sẻ: “Trời mưa sẽ vất vả hơn, nhưng cả nhà tôi vẫn quyết tâm ra sớm để giữ chỗ. Các con tôi háo hức được tận mắt thấy đoàn quân diễu binh nên ngồi chờ dưới mưa cũng không thấy ngại.”

Những mái hiên, vỉa hè, góc phố biến thành điểm trú tạm, nơi mọi người vừa che mưa vừa trò chuyện rôm rả.

Tại khu vực phố Kim Mã, mưa nặng hạt, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem lễ diễu binh, diễu hành.

Du khách nước ngoài vui vẻ hoà chung không khí hào hùng của Thủ đô.

Các tuyến phố biến thành “khán đài ngoài trời” khi từng tốp người vẫn hào hứng, vui vẻ "vượt mưa" chờ đoàn diễu binh xuất hiện.

Lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện được huy động để giữ trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân. Dưới cơn mưa bất chợt, người dân nghiêng ô che cho các chiến sĩ đứng gác, tạo nên khoảnh khắc đẹp về tình quân - dân.

Trời mưa không ngăn được hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách từ nhiều tỉnh thành nườm nượp đổ về khu vực quanh Quảng trường Ba Đình để chờ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Người dân chăng bạt tạo thành chỗ trú mưa dọc tuyến phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quốc Nam