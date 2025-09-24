'Song bão' quần thảo Biển Đông liên tiếp những ngày tới, diễn biến rất phức tạp

Bão số 9 tiến sát Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng mưa lớn từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bão Ragasa vào Vịnh Bắc Bộ sau khi quét qua đất liền Trung Quốc.

Lúc 7 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6°N – 108,9°E, cách Móng Cái khoảng 100 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8–9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0°N và phía Tây kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 19 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5°N – 106,6°E, trên đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh từ cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0°N và phía Tây kinh tuyến 110,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 7 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 21,4°N – 104,3°E, trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ. Hệ thống tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m. Tầu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bão số 10 di chuyển nhanh, sức gió giật cấp 14 khi vào Biển Đông

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 131,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89- 102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Ngày 25/9, bão ở vị trí 12,3 độ vĩ Bắc – 127,2 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Vị trí và đường đi của bão Bualoi những ngày tới.

Đến 19 giờ ngày 26/9, bão ở khoảng 14,1 độ vĩ Bắc – 121,3 độ kinh Đông, tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20–25 km/h. Cường độ gió vẫn duy trì cấp 11, giật cấp 14.

Đến 19 giờ ngày 27/9, bão ở vị trí 15,3 độ vĩ Bắc – 114,0 độ kinh Đông, chính thức di chuyển vào Biển Đông theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên trải rộng từ vĩ tuyến 13,0–18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi 20-25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi từ tối và đêm ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.