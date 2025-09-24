Bão Ragasa còn cấp 12, đêm nay vào vịnh Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h hôm nay, tâm bão ở tỉnh Quảng Đông, chuẩn bị qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 133 km/h, cấp 12, giật tăng ba cấp.

Như vậy so với 4h sáng nay, Ragasa đã giảm 4 cấp, còn cấp 12, do ma sát với đất liền và chịu tác động của khối không khí khô từ phía bắc tràn xuống. Theo thang đo bão, cấp 12 vẫn thuộc bão rất mạnh, sức tàn phá cực lớn, có thể thành thảm họa nếu không phòng tránh.

Bão dự báo theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, đêm nay sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7h ngày mai, bão cách Móng Cái 100 km/h về phía đông, sức gió giảm còn cấp 8-9, giật tăng hai cấp.

Sau đó bão vào Móng Cái, đi sâu vào đất liền Bắc Bộ. Đến 19h, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão ở trên Đông Bắc Bộ. Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi tiếp hướng tây, suy yếu thành vùng áp thấp ở Tây Bắc Bộ.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Ragasa lúc 19h ngày 24/9. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang ở phía bắc bán đảo Lôi Châu với sức gió 144 km/h, ngày mai sẽ vào Quảng Ninh với sức gió 72 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão đang mạnh 155 km/h, khi tiến sâu vào đất liền gần tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), sức gió giảm còn khoảng 65 km/h.

Bão khiến vùng biển bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 8 đến 12, giật tăng ba cấp, sóng biển cao 6-8 m. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 10, giật cấp 12, sóng biển cao 2-4 m.

Trên đất liền từ gần sáng mai, ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên gió mạnh dần từ cấp 6 lên 8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 19h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Cơ quan khí tượng Việt Nam đã nâng cảnh báo lượng mưa thêm 50 mm so với sáng nay. Cụ thể, từ đêm nay đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm, đề phòng mưa cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày mai đến 27/9, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có thể lên báo động hai, ba; sông Lô; thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã lên báo động một, hai, có sông trên báo động hai (cao nhất là báo động ba).

Ứng phó với bão Ragasa, Chính phủ đã ban hành hai công điện. Tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn trú tránh bão. Trên đất liền, bộ đội, dân quân đang giúp người dân thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa.

Cấp bão và mức độ ảnh hưởng. Đồ họa: Hoàng Khánh

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Bão hôm qua càn quét Đài Loan, làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Thống kê ban đầu 15 người chết, 17 người mất tích do lũ.

Hôm nay bão quét qua thành phố ven biển Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 241 km/h, vượt kỷ lục 196 km/h năm 2018 của bão Mangkhut.