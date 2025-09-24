Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các xã phường ven biển tạm ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi, có thể cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc việc này trước 14h hôm nay. Các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển bị tạm ngừng cấp phép.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 giúp dân Quảng Ninh thu hoạch cá trước bão. Ảnh: Đoàn Hiệp

Công an, bộ đội phối hợp chính quyền xã phường từ hôm qua đã xuống giúp dân chằng chống nhà cửa, gia cố tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ được hỗ trợ thu hoạch thủy sản, phòng tránh thiệt hại khi bão vào.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được nhận thông tin, di chuyển về nơi neo đậu an toàn. 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, đã được gia cố và di dời lao động lên bờ. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu trước diễn biến bão Ragasa, các đơn vị phải triển khai đồng bộ giải pháp ứng phó, mục tiêu không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Bộ đội Hải Quân giúp ngư dân gia cố bè nuôi hải sản. Ảnh Đoàn Hiệp

Tại Hưng Yên, UBND tỉnh cấm biển từ 12h hôm nay, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn, chủ tịch UBND xã, phường không được lơ là, chủ quan trước bão. Tỉnh sẽ hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh, trú an toàn, di dời lao động nuôi trồng thủy sản tại các vùng bãi thấp ven sông, ven biển trước 18h hôm nay.

Đến hết ngày 23/9, toàn tỉnh Hưng Yên có 1.063 tàu thuyền với 3.022 lao động; trong đó 754 phương tiện với 1.937 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến trong tỉnh; 15 phương tiện với 120 lao động neo đậu tại tỉnh ngoài; còn 272 phương tiện với 805 lao động đang hoạt động ven biển của tỉnh. Tất cả tàu thuyền duy trì liên lạc với gia đình và lực lượng chức năng.

TP Hải Phòng cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi từ 14h hôm nay. Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi cũng dừng 14h.

Thường trực Thành ủy yêu cầu không chủ quan, đề nghị UBND thành phố báo cáo trước 14h hằng ngày về tình hình, công tác chỉ đạo, thiệt hại (nếu có) do bão Ragasa; xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc và cấp điện ổn định phục vụ công tác điều hành.

Chiều nay, tất cả 114 xã phường, đặc khu ở Hải Phòng họp để triển khai phương án chống bão Ragasa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 giúp dân đặt bao cát lên mái nhà chống bão. Ảnh: Đoàn Hiệp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay tâm bão Ragasa cách Móng Cái gần 500 km, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giảm hai cấp so với sáng cùng ngày. Di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, dự báo trưa mai bão vào Quảng Ninh với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên sẽ có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9. Đông Bắc Bộ sâu trong đất liền gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Từ đêm nay đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm.

Bão Ragasa ập vào đảo Đài Loan và miền bắc Philippines hôm qua với cường độ siêu bão gây mưa lớn, gió mạnh làm ít nhất 14 người chết, 24 người mất tích. Hiện hàng triệu người tại Hong Kong, Macao và Thâm Quyến phải sơ tán hoặc được khuyến cáo ở nhà khi bão tiến vào bờ biển phía nam Trung Quốc.