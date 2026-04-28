Sạt lở đường huyết mạch vào xã ở Sơn La, hơn 20.000 người dân bị cô lập

Mưa lớn kéo dài từ ngày 25 - 26/4 khiến tuyến Tỉnh lộ 101 qua xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng, tắc đường từ sáng 27/4.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, tại vị trí Km17+765 - Km17+780 Tỉnh lộ 101 bị sạt lở đá liên tục từ mái taluy dương xuống nền, mặt đường, gây ách tắc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị quản lý đường huy động máy móc, thiết bị tiến hành hót dọn đất đá, triển khai các biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do đặc điểm mái taluy là đá rời rạc, liên tục sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Dự kiến đến ngày 30/4, tuyến đường mới thông xe trở lại. Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản gửi UBND các xã dọc tuyến, thông báo rộng rãi để người dân chủ động phương án đi lại, đảm bảo an toàn.

Được biết, Tỉnh lộ 101 bị chia cắt khiến hơn 20.000 người dân tại hai xã Tô Múa và Song Khủa rơi vào tình trạng bị cô lập. Hoạt động cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nếu tình trạng kéo dài. Đặc biệt, lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là nông sản của người dân không thể tiêu thụ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND xã Tô Múa cho biết, hơn 8.000 người dân trong xã bị ảnh hưởng. “Tuyến đường vào xã bị chia cắt gây ảnh hưởng lớn đến cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân; đặc biệt nông sản sẽ rất khó tiêu thụ”, ông Thắng nói.

Người dân buộc phải lựa chọn phương án đi bộ, leo núi khoảng 30 phút để vượt qua khu vực sạt lở. Tuy nhiên, khu vực này vẫn xuất hiện hiện tượng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, gây nguy hiểm.

Tuyến đường bị sạt lở cũng ảnh hưởng đến khoảng 16.000 dân ở xã Song Khủa. Ông Đỗ Như Kiên - Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay, người dân muốn ra ngoài phải đi xe máy theo các tuyến đường vòng. Nếu đường tắc dài ngày sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng nhu yếu phẩm, kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đáng lo ngại, địa phương hiện có khoảng 50 ha bí và nhiều loại rau củ khác đang bước vào thời điểm thu hoạch. Nếu tuyến đường không được thông sớm, nguy cơ thiệt hại kinh tế là rất lớn.

“Chúng tôi đã thông tin tới các bản về tình trạng tắc đường và khuyến cáo người dân lùi thời gian thu hoạch để tránh thiệt hại cho rau quả. Nếu ngày 30/4 mà thông đường, người dân sẽ giảm được thiệt hại”, ông Kiên cho hay.