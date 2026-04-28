Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

Liên quan đến vụ 2 người tử vong sau khi dự liên hoan tại thuyền du lịch trên sông Tiền, thuộc phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan chức năng địa phương gồm: Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Cảng du thuyền Mỹ Tho, chủ phương tiện và thuyền trưởng của phương tiện có liên quan đã có buổi làm việc kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xác minh vụ đuối nước này.

Lực lượng cứu hộ tìm thi thể 2 nạn nhân đuối nước

Qua làm việc giữa các bên cho thấy, vào 17h ngày 18/4, ông Nguyễn Văn Tân nhận lời ông Nguyễn Văn Lộc điều khiển phương tiện TG 12738 xuất phát từ nhà ông Lộc (tại cồn Thới Sơn, phường Mỹ Tho), chở 12 người khác di chuyển trên sông Tiền, khu vực Mỹ Tho - Thới Sơn. Đến 21h cùng ngày, phương tiện này cập vào cầu phao số 02 của Cảng Du thuyền Mỹ Tho để cho khách lên bờ. Đến 21h30 thì phát hiện 2 người đi trên thuyền này mất tích gồm ông Võ Văn Tùng và ông Trịnh Quang Sơn.

Qua xác minh cho thấy, phương tiện TG 12738 chở số hành khách trên đã hết đăng kiểm từ ngày 18/12/2025 và hết niên hạn vào ngày 31/12/2025, không đăng ký vận chuyển hành khách và đã vi phạm: không thông báo cho quản lý cảng, hoạt động ngoài giờ quy định của Cảng du thuyền tại cầu phao số 02. Ông Nguyễn Văn Lộc (chủ phương tiện) và ông Nguyễn Văn Tân (thuyền trưởng) chịu trách nhiệm về các vi phạm này. Vụ tai nạn chết người đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như tin đã đưa: Tối 18/4, ông Trịnh Quang Sơn (sinh năm 1953), ngụ khu phố 7, phường Bình Trưng, TP.HCM và anh Võ Văn Tùng (sinh năm 1973), ngụ khu phố Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp cùng nhiều người khác tham gia tiệc sinh nhật của anh Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1969), ngụ khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, được tổ chức trên tàu du lịch mang số hiệu TG 12738 do Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 2003), ngụ khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp điều khiển.

Trong quá trình tham gia tiệc sinh nhật, ông Sơn và ông Tùng có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Tân điều khiển tàu du lịch cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để cho khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, hành khách trên tàu lần lượt lên bờ ra về. Sau đó, ông Sơn và ông Tùng cũng từ tàu bước lên bờ nhưng bất cẩn bị rơi xuống sông, tử vong do đuối nước.