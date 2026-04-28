Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã bày tỏ quan điểm này trong cuộc họp cùng các quan chức an ninh quốc gia cấp cao diễn ra cùng ngày, nơi hồ sơ Iran là nội dung thảo luận chính. Một trong hai nguồn tin nhận định khả năng Tổng thống Mỹ chấp thuận kế hoạch nói trên là rất thấp, dù đề xuất đã được chuyển tới Washington trong vài ngày gần đây.

Theo các quan chức, việc mở lại eo biển Hormuz mà chưa xử lý các vấn đề then chốt như hoạt động làm giàu urani hay lượng urani ở mức gần cấp độ chế tạo vũ khí của Iran có thể khiến Mỹ đánh mất một đòn bẩy quan trọng trong đàm phán. Tuy vậy, nếu tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục bị phong tỏa, giá năng lượng toàn cầu nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao, kéo theo giá xăng tại Mỹ tăng mạnh.

Sau cuộc họp, các bước đi tiếp theo của Tổng thống Trump vẫn chưa được xác định rõ. Giới chức Mỹ cho biết họ tiếp tục quan ngại về những dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ Iran, đồng thời chưa rõ ai là người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với một thỏa thuận tiềm năng. Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết về các cuộc đàm phán.

“Đây là những cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí. Như Tổng thống đã nhấn mạnh, Mỹ nắm giữ các đòn bẩy quan trọng và sẽ chỉ theo đuổi một thỏa thuận đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, đồng thời không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales cho biết.