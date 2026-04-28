Phát hiện 122 cây muội hồng trong vườn nhà một hộ dân

Ông Trần Văn Vui, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ngày 24/4, Hạt Kiểm lâm tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại khu vườn của anh Y. (ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương) xuất hiện tình trạng tập kết nhiều cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại vườn nhà dân.

Số cây muội hồng trong vườn nhà dân lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CTV

Theo ông Vui, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để lập biên bản xử phạt hành chính đối với người vi phạm.

Hiện toàn bộ số tang vật thu giữ đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En để bảo tồn và chăm sóc.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến việc khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng; thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Cây muội hồng chủ yếu mọc ở các mỏm đá cheo leo hoặc trong những khu rừng có trữ lượng thấp. Thời gian qua, loại cây này được nhiều người ưa chuộng, săn tìm để trưng bày trên bàn uống trà. Việc khai thác cây muội hồng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm đến tính mạng.