Triều Tiên công khai nghiên cứu xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ và Leopard 2A4 của Đức

Theo các hình ảnh được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 26/4, những chiếc xe tăng M1A1 Abrams và Leopard 2A4 xuất hiện trong môi trường kiểm soát, với sự tham gia của các kỹ thuật viên và quan chức quân sự. Điều này cho thấy đây nhiều khả năng là một chương trình đánh giá kỹ thuật có tổ chức, thay vì chỉ đơn thuần trưng bày các phương tiện bị thu giữ.

Binh sĩ Triều Tiên đang kiểm tra xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams của Mỹ và Leopard 2A4 của Đức. (Nguồn: KCNA)

Cả M1A1 Abrams và Leopard 2A4 đều thuộc nhóm xe tăng chủ lực được triển khai rộng rãi nhất của phương Tây. Hai dòng xe này nổi bật với giáp composite nhiều lớp, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và pháo chính ổn định, cho phép tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu ngay từ phát bắn đầu tiên. Dù là các phiên bản đời cũ, chúng vẫn phản ánh rõ triết lý thiết kế cốt lõi của NATO trong chiến sự thiết giáp hiện đại.

Việc tiếp cận các phương tiện này, kể cả trong tình trạng không còn hoạt động hoàn chỉnh, vẫn mang lại giá trị đáng kể về mặt kỹ thuật. Các kỹ sư có thể phân tích bố cục kết cấu, cách tổ chức giáp, cũng như nguyên tắc tích hợp các hệ thống con bên trong xe.

Một trong những lĩnh vực được cho là thu hút sự quan tâm lớn nhất là cấu trúc giáp. Mặc dù các thành phần nhạy cảm, như lớp uranium nghèo trong một số biến thể Abrams, thường bị loại bỏ hoặc hạ cấp trước khi xuất khẩu, nhưng hình học của các mảng giáp composite, thiết kế tháp pháo và cách phân chia khoang bên trong vẫn có thể cung cấp thông tin quan trọng. Những dữ liệu này giúp làm rõ cách phương Tây cân bằng giữa khả năng bảo vệ, trọng lượng và mức độ an toàn cho kíp lái.

Ngoài giáp, hệ thống điều khiển hỏa lực và quang học cũng là mục tiêu nghiên cứu đáng giá. Ngay cả các thiết bị như kính ngắm nhiệt, máy tính đạn đạo hay hệ thống ổn định thế hệ cũ vẫn có thể được phân tích ngược nhằm cải thiện năng lực ngắm bắn trong nước. Đây là lĩnh vực mà Triều Tiên từ lâu được cho là còn tụt hậu, đặc biệt về công nghệ cảm biến và quang học hiệu suất cao.

Bên cạnh khả năng học hỏi và sao chép công nghệ, việc nghiên cứu trực tiếp các xe tăng phương Tây còn mở ra hướng phát triển các biện pháp đối phó. Việc xác định điểm yếu, như khu vực giáp mỏng, vị trí dễ tổn thương của cảm biến hoặc hạn chế về cơ động, có thể giúp Triều Tiên tối ưu hóa các loại vũ khí chống tăng, bao gồm đạn xuyên giáp, đầu đạn tấn công từ trên cao hoặc thiết kế nổ kép phù hợp với cấu trúc bảo vệ kiểu NATO.

Nguồn gốc của các xe tăng này vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, một giả thuyết được nhắc đến là chúng có thể được chuyển giao gián tiếp thông qua Nga. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, lực lượng Nga đã thu giữ hoặc thu hồi một số thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Nếu có sự chuyển giao chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, điều đó sẽ phản ánh mức độ hợp tác kỹ thuật quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscowvà Bình Nhưỡng.

Khả năng này cũng phù hợp với mô hình trao đổi rộng hơn giữa hai bên, trong đó Triều Tiên có thể cung cấp đạn dược hoặc vật tư để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ và chuyên môn kỹ thuật.

Trên thực tế, việc khai thác khí tài thu giữ được không phải là điều mới. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cả hai khối NATO và Hiệp ước Warsaw đều nghiên cứu thiết bị của nhau nhằm cải tiến công nghệ và chiến thuật.

Từ góc độ tác chiến, hệ quả tiềm tàng là không nhỏ. Nếu Triều Tiên thành công trong việc rút ra các bài học kỹ thuật và chiến thuật quan trọng, năng lực chống thiết giáp của nước này có thể được cải thiện đáng kể. Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc triển khai và bảo vệ xe tăng trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Việc công bố hình ảnh các xe tăng này cũng mang ý nghĩa về chiến lược thông tin. Bằng cách cho thấy khả năng tiếp cận hoặc sở hữu khí tài phương Tây, Triều Tiên không chỉ tham vọng công nghệ mà còn phát đi tín hiệu về sự gắn kết địa chính trị với các đối tác như Nga, qua đó củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu.

Hiện chưa thể xác định rõ tình trạng hoạt động của các xe tăng, liệu chúng còn vận hành được, chỉ hoạt động một phần hay chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu tĩnh. Tuy nhiên, ngay cả việc tiếp cận hạn chế cũng có thể đủ để tạo ra những tác động đáng kể đến định hướng phát triển, học thuyết và năng lực tác chiến trong tương lai của Triều Tiên.