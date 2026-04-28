Góc nhìn 'độc lạ' của hai quảng trường ven hồ Hoàn Kiếm

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã hoàn thành cải tạo, chỉnh trang giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục: Phá dỡ công trình tại địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa “Hàm Cá Mập); chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng theo hướng lắp dựng màn hình Led; chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào (tháo dỡ mái che mái vẩy…).

Hiện tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã thông thoáng, trở thành một điểm đến không thể bỏ qua với người dân và du khách khi đến với hồ Hoàn Kiếm.

Phương án giao thông được điều chỉnh giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi. Vào dịp cuối tuần, đây là không gian vui chơi trải nghiệm lý thú.

Dự kiến ở giai đoạn 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo chủ trương, chỉ đạo của UBND thành phố. Đồng thời nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng, nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường, bổ sung các tiện ích đô thị...

Cách đó không xa, dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang gấp rút phá dỡ tạo mặt bằng sạch. Không gian quảng trường phía Đông rộng 2,14 ha dần lộ diện, hứa hẹn tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Tòa nhà khách sạn 9 tầng - công trình cuối cùng tại không gian quảng trường đã được bàn giao về cho phường Hoàn Kiếm. Dự kiến sẽ được quây rào, phá dỡ trong một vài ngày tới.

Dự án quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 sẽ đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần tái thiết không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan mới cho khu vực trung tâm Hà Nội.