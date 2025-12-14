Sạt lở Quốc lộ 6 qua Phú Thọ, nghi có 2 xe máy bị vùi lấp

Chiều 14/12, ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết, khoảng 15h cùng ngày, khối lượng lớn đất đá từ sườn núi sạt lở xuống Quốc lộ 6, khiến tuyến đường qua địa bàn xã bị chia cắt.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá phủ kín mặt đường, chắn ngang Quốc lộ 6.

Ngay sau sự cố, công an, lực lượng giao thông và chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và cấm các phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Mạnh Hùng

Lãnh đạo Công an xã Mai Châu cho biết, sạt lở xảy ra đột ngột, đúng thời điểm nhiều phương tiện lưu thông, nên có khả năng ít nhất 2 xe máy bị đất đá vùi lấp.

Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để huy động thêm lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện giao thông qua khu vực sạt lở bị chia cắt, các phương tiện chưa thể lưu thông.