Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố một nữ giám đốc công ty bất động sản

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra từ năm 2010 liên quan đến dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Đây là dự án do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thuận Thành.

Bị can Bùi Kim Liên, Giám đốc Công ty Thuận Thành, thời điểm chưa bị xử lý hình sự.

Đến nay, Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Kim Liên (SN 1972, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, năm 2010, Bùi Kim Liên là Giám đốc Công ty Cổ phẩn đầu tư bất động sản Thuận Thành, đã lợi dụng việc hợp tác kinh doanh đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12, đưa ra thông tin gian dối để ký Hợp đồng vay vốn đầu tư và chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông báo cho các cá nhân, tổ chức đã ký Hợp đồng vay vốn đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thuận Thành để mua sản phẩm của dự án nêu trên được biết và liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng theo địa chỉ số 14A9 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên quan Bùi Kim Liên, năm 2020, nữ Giám đốc này bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tòa án xác định, Bùi Kim Liên trong vai trò Giám đốc Công ty Thuận Thành đã bán khống 3 lô đất trong Dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco cho một người đàn ông ở Hà Nội để chiếm đoạt 9 tỷ đồng. Thực tế, Liên không có tài sản, không có khả năng bán đất tại dự án này.