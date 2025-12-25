Sau sạt lở ‘khủng khiếp’, tuyến độc đạo lên đỉnh Bạch Mã giờ ra sao?

Theo ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng của Vườn. Riêng ngày 27/10, lượng mưa đo được tại đây lên tới 1.739,6 mm, trở thành mức cao hiếm gặp, được đánh giá là “khủng khiếp” từ trước đến nay.

Mưa lớn liên tiếp khiến nhiều khu vực dọc sườn núi xuất hiện nguy cơ sạt trượt, trong đó tuyến đường tuần tra nối từ Quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tại Km9 + 500, taluy âm bị sạt dài khoảng 25 m, ăn sâu vào mặt đường từ 0,5 - 1 m; tổng chiều dài đoạn sạt lên đến khoảng 100 m, độ sâu từ 30 - 50 m. Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, không thể lưu thông, đồng thời hệ thống cáp ngầm trung thế bị đứt, gây mất điện cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình trên, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã phát thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan khu vực đỉnh Bạch Mã để đảm bảo an toàn cho du khách. Cùng với đó, đơn vị huy động lực lượng kỹ thuật kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn bước đầu như cắm biển cảnh báo, căng dây an toàn, thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông để hạn chế người dân, du khách di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Vườn Quốc gia Bạch Mã cũng đã tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình thiệt hại do sạt lở gây ra, gửi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động phối hợp mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng, tham vấn các phương án khắc phục, làm cơ sở đề xuất chủ trương đầu tư.

Đến nay, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã có văn bản thống nhất đưa nội dung khắc phục sự cố sạt lở tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. UBND TP Huế cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Vườn Quốc gia Bạch Mã kiểm tra hiện trường, tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, theo đánh giá, đây là điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng lớn, việc khắc phục triệt để cần nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, phải trông chờ vào nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn tới.

Trong thời gian chờ phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm không làm gián đoạn công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã đã chỉ đạo mở lối mòn tạm thời từ hạ lưu, vượt qua khu vực sạt lở để kết nối với tuyến đường chính. Đồng thời, đơn vị đề xuất lắp đặt hệ thống ròng rọc nhằm vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ lực lượng kiểm lâm tại Trạm Kiểm lâm đỉnh Bạch Mã.

Ông Nguyễn Vũ Linh cho biết, Vườn đã đưa khoảng 10 xe gắn máy sang đoạn đường chính dẫn lên đỉnh núi phía bên kia khu vực sạt lở, nhằm vừa phục vụ tuần tra bảo vệ rừng và sẵn sàng cho hoạt động du lịch khi phương án di chuyển bằng ròng rọc được triển khai và các lối mòn đảm bảo an toàn hơn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Vườn Quốc gia Bạch Mã lưu ý, các giải pháp hiện nay chỉ mang tính tình thế, chưa đảm bảo an toàn và ổn định về lâu dài, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến công tác tuần tra, cơ động và nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô sắp tới. Theo ông Linh, với các phương án khắc phục tạm thời được áp dụng, Vườn Quốc gia Bạch Mã dự kiến mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 3/1/2026, khi điều kiện an toàn của việc qua lại tại khu vực sạt lở được đảm bảo hơn. Theo đó, từ vị trí Km12 trở lên đỉnh Bạch Mã, du khách bắt buộc di chuyển bằng hình thức đi bộ khi tham quan Vườn.