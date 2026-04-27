Những khu vực có mưa dông, lốc sét mạnh nhất chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (27/4), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và Dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (riêng khu vực Tây Bắc Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo từ chiều và đêm 27/4, toàn khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cần được đề phòng.

Ở Trung Trung Bộ, thời tiết tương đối ổn định hơn khi chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, khu vực vùng núi phía Tây được cảnh báo có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Nhiều khu vực chuyển mưa dông từ chiều tối nay.

Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của thời kỳ giao mùa. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác. Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, trong đó Nam Bộ tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao, nắng nóng kéo dài.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tại các khu vực có mưa dông, nhằm phòng tránh các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra, đồng thời có kế hoạch sản xuất và sinh hoạt phù hợp.

Từ đêm 27 đến ngày 29/4, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt thời tiết có nhiều biến động khi xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên diện rộng.

Đáng chú ý, trong khoảng đêm 28 đến 29/4, nhiều nơi được dự báo có mưa, mưa vừa, kèm dông; cục bộ có nơi mưa to. Sau thời điểm này, từ ngày 30/4, lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, thời tiết chuyển ổn định hơn.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong các ngày 28-29/4 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tương tự xu thế chung của miền Bắc.

Ở các khu vực khác trên cả nước, hình thái thời tiết không có nhiều biến động lớn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 29/4 trước khi có sự thay đổi.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ ngày 28/4, khu vực Tây Nguyên bắt đầu gia tăng mưa rào rải rác vào chiều tối và tối. Đối với Nam Bộ, dạng thời tiết này có khả năng xuất hiện muộn hơn, từ khoảng ngày 30/4 trở đi, báo hiệu giai đoạn chuyển mùa rõ nét.

Đáng lưu ý, trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là khá cao. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.