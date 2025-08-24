Quân nhân, khí tài, pháo lễ sẵn sàng hợp luyện

Biển người trên phố Liễu Giai

Tại khu vực cầu vượt Liễu Giai và nút giao Liễu Giai - Đào Tấn, biển người đã tập trung đông nghịt, háo hức chờ các khối diễu binh đi qua. Nhiều người không kịp vào gần khu vực Ba Đình cũng đã chọn vị trí này để theo dõi.

Do quá đông, một số gia đình có trẻ nhỏ đành phải quay đầu để tìm một vị trí thuận lợi hơn. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng, nơi nhiều khối diễu binh như Tác chiến điện tử, Phòng hóa và Hải quân sẽ đi qua để về Sân vận động Quần Ngựa.

Biển người ở nút giao Liễu Giai - Đào Tấn. Ảnh: Lê Tuấn Tâm

Người dân đứng kín hai bên lối lên cầu vượt. Ảnh: Quỳnh Nga

Nhiều người gần như không thể nhúc nhích. Ảnh: Quỳnh Nga

Người dân "mở concert" bằng hàng nghìn ánh đèn điện thoại đoạn Liễu Giai. Video: Lê Tuấn Tâm