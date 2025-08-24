Quân nhân, khí tài, pháo lễ sẵn sàng hợp luyện
Các khối quân nhân, khí tài và xe pháo đã vào Quảng trường Ba Đình, hoàn tất đội hình và phương tiện, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần hai.
|
Trước giờ tổng hợp luyện hơn 30 phút, các pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh 45 vẫn miệt mài luyện tập. Trên nền nhạc Quốc thiều dài 54 giây, 21 phát đại bác sẽ khai hỏa chào mừng. Gần tới giờ, người dân đổ về khu vực Sân vận động Mỹ Đình xem pháo lễ khai hỏa càng đông.
Dàn pháo lễ đặt tại Sân vận động Mỹ Đình trước giờ khai hỏa. Ảnh: Phạm Chiểu
Người dân chờ đến giờ 21 phát đại bác vang lên. Ảnh: Phạm Chiểu
Dàn trống hội của lực lượng học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Ngọc Thành
Tại khu vực cầu vượt Liễu Giai và nút giao Liễu Giai - Đào Tấn, biển người đã tập trung đông nghịt, háo hức chờ các khối diễu binh đi qua. Nhiều người không kịp vào gần khu vực Ba Đình cũng đã chọn vị trí này để theo dõi.
Do quá đông, một số gia đình có trẻ nhỏ đành phải quay đầu để tìm một vị trí thuận lợi hơn. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng, nơi nhiều khối diễu binh như Tác chiến điện tử, Phòng hóa và Hải quân sẽ đi qua để về Sân vận động Quần Ngựa.
Biển người ở nút giao Liễu Giai - Đào Tấn. Ảnh: Lê Tuấn Tâm
Người dân đứng kín hai bên lối lên cầu vượt. Ảnh: Quỳnh Nga
Nhiều người gần như không thể nhúc nhích. Ảnh: Quỳnh Nga
Người dân "mở concert" bằng hàng nghìn ánh đèn điện thoại đoạn Liễu Giai. Video: Lê Tuấn Tâm
Gần 19h, xe nghi trượng rước biểu tượng 80 năm Quốc khánh tiến vào Ba Đình. Ảnh: Giang Huy
Video: Thanh Hằng
Video: Thu Trang
Ảnh: Hiếu Lương
Trong khi chờ đến giờ di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Tất cả bắt nhịp liên khúc Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng trong sự cổ vũ của người dân.
Video: Phạm Dự
Lính Tăng thiết giáp hát liên khúc trên đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Dự
"5 anh em trên chiếc xe tăng" nhận được nhiều cảm tình của các em nhỏ. Ảnh: Phạm Dự
Sĩ quan Tăng thiết giáp tranh thủ "selfie" với người dân trước khi vào Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự
Các nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Ảnh: Phạm Dự
Nữ chiến sĩ cảnh sát vẫy chào người dân bên đường. Ảnh: Thanh Nga
Ảnh: Hiếu Lương
Ảnh: Hiếu Lương
Ảnh: Hiếu Lương
Khối xe chỉ huy giao thông, dẫn đoàn. Ảnh: Phạm Chiểu
Khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Ảnh: Phạm Chiểu
Khối xe đặc chủng của cảnh sát. Ảnh: Phạm Chiểu
Khối xe phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Phạm Chiểu
Thiết giáp đặc chủng của cảnh sát di chuyển qua đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thanh Nga
Khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, sau khi được cải tạo, đã chật kín người dân. Mọi người đều mang sẵn áo mưa và ô để đề phòng thời tiết bất chợt.
Theo kế hoạch, sau khi các khối diễu binh diễu hành qua Quảng trường Ba Đình sẽ tách ra và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.
Hai bên phố Cửa Nam. Ảnh: Quỳnh Trần
Cuối đường Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học - nơi đoàn diễu binh đi qua và tách khối đã kín chỗ. Ảnh: Giang Huy
Đoàn xe qua đường Võ Chí Công lúc 17h. Người dân đứng kín vỉa hè dài hơn 300 m để xem và cổ vũ.
Xe vận tải cùng lực lượng pháo binh, kéo theo lựu pháo D20 cỡ nòng 152 mm. Ảnh: Hiếu Lương
Bộ đội vẫy tay chào người dân khi nghe tiếng hò reo. Ảnh: Hiếu Lương
Khoảng 300 m đường Võ Chí Công kín người dân theo dõi đoàn xe. Ảnh: Hiếu Lương
Khối Tăng thiết giáp. Ảnh: Ngọc Thành
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Sĩ quan Hải quân. Ảnh: Ngọc Thành
Khối chiến sĩ Phòng hóa. Ảnh: Ngọc Thành
Trước giờ tổng hợp luyện hơn 2 tiếng, các khối diễu binh đã di chuyển vào trong khu vực Quảng trường Ba Đình. Các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Lục quân, Hải quân...tiếp tục luyện tập; Quân đội kiểm tra lại xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ dẫn đoàn. Hầu hết các đại biểu đã vào khu vực hai khán đài bên cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khối hồng kỳ luyện tập trên đường duyệt trong Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành
Đại biểu tập trung trên khán đài. Ảnh: Ngọc Thành
Người dân hô vang, dùng máy ảnh ghi hình đoàn xe đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Bệ pháo phản lực BM-21 Grad. Ảnh: Thanh Nga
Xe kéo pháo M46 130 mm do Liên Xô chế tạo, có tầm bắn 27 km với đạn thường và 40 km với đạn tăng tầm. Ảnh: Thanh Nga
Bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B. Ảnh: Thanh Nga
Chiến sĩ phòng hóa căng cờ Tổ quốc khi xe di chuyển qua đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thanh Nga
Xe tăng T-62 di chuyển từ đường Thanh Niên vào đường Hùng Vương. Ảnh: Thanh Tùng
Thiết giáp lội nước BRDM-2 dẫn đầu, tiếp theo là xe chỉ huy thông tin BTR-60PU do Liên Xô chế tạo và được Việt Nam cải tiến. Ảnh: Thanh Tùng
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam chế tạo, có kíp lái ba người và chở được 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Ảnh: Thanh Tùng
Xe tải kéo theo pháo phòng không S-60 cỡ nòng 57 mm do Liên Xô chế tạo, có thể khai hỏa tối đa 105-120 phát mỗi phút, tầm bắn 6.000 m với radar dẫn bắn và 4.000 m với kính ngắm. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe chở và nạp đạn của tổ hợp phòng không S-125-VT do Việt Nam hiện đại hóa. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe chở đạn kiêm bệ phóng thuộc tổ hợp SPYDER do Israel chế tạo, có thể dùng hai loại đạn Python-5 tầm bắn 40 km và Derby với tầm bắn 80 km. Ảnh: Viết Tuân
Lúc 16h30, đoàn xe bánh lốp rời khu vực trường đua F1 dưới sự reo hò của hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường Lê Quang Đạo. Đoàn xe rời đi trong khoảng 30 phút.
Xe chở đạn của tổ hợp phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe chở chiến sĩ Phòng không Không quân, phía sau là pháo cao xạ 57 mm. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe kéo pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm (cuối) và D20 cỡ nòng 152 mm. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, còn gọi là Scub-B. Ảnh: Phạm Chiểu
Trước khi tiến vào Quảng trường Ba Đình, các xe quân sự đã tập kết trên đường Thanh Niên. Dẫn đầu đội hình là những chiếc xe tăng T54B và T55. Đây là các phiên bản đã được nâng cấp toàn diện từ mẫu xe do Liên Xô sản xuất, đặc biệt là phiên bản T54B cải tiến với nhiều tính năng vượt trội, giúp tối ưu hiệu suất chiến đấu.
Những "cỗ xe tăng thép" này đã làm nên những chiến thắng lừng lẫy trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, góp phần vào thắng lợi của dân tộc.
Các xe tăng T54B trên đường Thanh Niên. Ảnh: Thanh Tùng
T54B - những "pháo đài" thép kiên cố được trang bị pháo chính 100mm, súng phòng không 12,7 mm, súng máy đồng trục với kíp chiến đấu 4 người. Ảnh: Phạm Dự
Bộ đội Tăng thiết giáp. Ảnh: Thanh Tùng
Xe tăng chỉ huy T-90SK dẫn đầu khối tăng thiết giáp xuất phát từ đường Thanh Niên, đi sau là xe tăng T-62 và xe tăng T-90S. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng T-54B cải tiến dẫn đầu khối T-54/55. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng T-54B cải tiến mang số hiệu 565 đi qua ngã tư vào đường Hùng Vương. Ảnh: Phạm Dự
Thiết giáp lội nước thuộc khối Tăng thiết giáp tiến vào Ba Đình. Video: Phạm Dự
Pháo tự hành 2S1 Gvozdika (SAU-122) và 2S3 Akatsiya (SO-152) đi qua phố Cửa Bắc ra đường Yên Phụ. Video: Gia Chính
Xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Ảnh: Viết Tuân
Xe chở UAV trinh sát có khả năng hoạt động ngày đêm. Ảnh: Viết Tuân
Xe chở UAV chiến đấu cấp chiến thuật. Ảnh: Viết Tuân
Bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P. Ảnh: Viết Tuân
Xe chở đạn của tổ hợp tên lửa đối đất, đối hải Trường Sơn do Việt Nam phát triển. Ảnh: Viết Tuân
Đoàn xe bánh lốp xuất phát từ trường đua F1 Mỹ Đình qua phố Lê Quang Đạo để tiến vào nội thành.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, còn gọi là Scub-B. Ảnh: Viết Tuân
Xe bệ phóng của tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad. Ảnh: Viết Tuân
Bộ đội Tác chiến không gian mạng. Ảnh: Thanh Tùng
Bộ đội Tác chiến điện tử với trang bị đặc trưng súng áp chế thiết bị bay không người lái. Ảnh: Thanh Tùng
Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Dự
Nơi giao nhau giữa 5 tuyến phố sôi động khi từng khối quân nhân Tác chiến điện tử, Cảnh sát biển, Hải quân nhân dân, chiến sĩ Phòng hóa di chuyển vào Ba Đình.
Khối Tác chiến điện tử do Quân đoàn 34 đảm nhận. Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Phòng hóa do Binh chủng Hóa học đảm nhận - lực lượng 10 năm mới lại tham gia diễu binh. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Sĩ quan Cảnh sát biển. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân đón chào đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Các khối Cảnh sát biển, Lục quân, Hải quân vào quảng trường. Video: Lộc Chung
Các khối diễu binh đã bắt đầu di chuyển từ đầu đường Thụy Khuê, qua đường Hùng Vương và tiến vào Quảng trường Ba Đình. Khi các chiến sĩ đi qua, tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang lên không ngớt.
Để có được màn trình diễn này, họ đã trải qua hơn 100 ngày luyện tập miệt mài, với nhiều buổi hợp luyện tại Miếu Môn trước khi về khu vực Ba Đình để tổng duyệt.
Khối chiến sĩ Công binh với trang phục mới dịp A80, màu vàng tượng trưng cho đất, màu xám của xi măng và màu đen của thuốc nổ - đại diện cho những người lính "mở đường thắng lợi". Ảnh: Phạm Dự
Bộ đội khối Nam sĩ quan Lục quân ghi lại kỷ niệm trước giờ tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Phạm Dự
Người dân xếp kín hai bên đường Hùng Vương- nơi các đoàn đi qua. Video: Anh Phú
Tại giao lộ đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học, lực lượng an ninh tiến hành rào chắn cấm các tuyến đường. Ảnh: Trần Quỳnh
Ảnh: Trần Quỳnh
Ảnh: Trần Quỳnh
Tại Quảng trường Ba Đình, các khối rước nghi trượng bắt đầu vào quảng trường, bốn tiếng trước giờ tổng hợp luyện. Đội hình rước nghi trượng gồm ba khối, đi đầu là Quốc huy; khối cờ đảng, cờ Tổ quốc, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh cùng biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đội hình nghi trượng tiến vào Quảng trường từ đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Ba khối rước nghi trượng di chuyển vào quảng trường. Video: Anh Phú
Tại ngã năm Hùng Vương - Quán Thánh - Thanh Niên - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, hàng nghìn người dân đã tập trung để chờ xem các khối diễu binh, diễu hành. Đây là khu vực các khối diễu binh sẽ đi qua để tiến vào đường Hùng Vương.
Các loại xe di chuyển theo nhiều hướng khác nhau: xe pháo bánh lốp vào từ đường Thanh Niên, trong khi xe tăng và thiết giáp bánh xích lại xuất phát từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Gia đình anh Tùng Thiện đã vượt quãng đường hơn 100 km từ Phú Thọ xuống Hà Nội và có mặt từ 9 giờ sáng. Cả gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo đồ ăn, trải bạt ngồi nghỉ chờ đến giờ hợp luyện.
Cờ đỏ sao vàng đỏ rực phố phường. Ảnh: Phạm Dự
Gia đình anh Tùng đi hơn 100 cây số từ Phú Thọ xuống Hà Nội xem tổng hợp luyện. Ảnh: Phạm Dự
Người dân ngồi kín sau barie. Ảnh: Phạm Dự
Pano Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 được dựng lên tại ngã giao đường Quán Thánh- Hùng Vương. Ảnh: Phạm Dự
Người dân hát trong mưa chờ đoàn diễu binh. Video: Đình Tùng
Ảnh: Trần Quỳnh
Ảnh: Trần Quỳnh
Ảnh: Trần Quỳnh
Gần 14h30, những chiếc xe đầu tiên chở quân nhân đi qua tuyến Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh để vào Ba Đình. Nhìn thấy bà con ngồi chờ đợi trong mưa gió, các chiến sĩ tập trung sát cửa kính "bắn tim" gửi tới đồng bào.
Chiến sĩ khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội "bắn tim" với người dân qua cửa kính khi xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Khối chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng
Xe quân sự dẫn đoàn qua ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Nga
Bảy tiếng trước tổng hợp luyện, Hà Nội bỗng nổi giông gió và mưa lớn. Vùng mưa lan rộng từ phía Nam dần vào trung tâm Hà Nội. Bất chấp mưa gió, người dân đội mưa, "cắm trại", mang theo đồ ăn, nước uống... giữ chỗ chờ các đoàn xe chở khối diễu binh đi qua.
"Tôi không ngại, tôi thấy khỏe. Không mấy khi có dịp xem diễu binh nên lần hai hay bao nhiêu lần tôi vẫn thấy hào hứng", bà Nguyễn Thị Tuyết, gần 70 tuổi, đi xe bus 20 km từ Thượng Cát lên phố Tràng Tiền, nói.
Trên các tuyến phố Liễu Giai, Kim Mã đi dần vào trung tâm Nguyễn Thái Học, Hùng Vương... đỏ rực màu cờ, áo đỏ sao vàng, không còn chỗ trống hai bên đường khi người dân đã xếp kín.
Người dân đội mưa ở đoạn đường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai chờ đoàn xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
Đường Hùng Vương - nơi các khối diễu binh đi qua và tách khối sau khi rời Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy
Người dân chờ xem diễu binh tại ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài. Ảnh: Thanh Hằng
Người dân "cắm chốt" quanh Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện. Video: Anh Phú- Giang Huy
Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Để có trải nghiệm an toàn và ý nghĩa, mỗi người cần...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2025 15:30 PM (GMT+7)