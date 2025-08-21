Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 21/8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 04 ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế.

Để phục vụ nhân dân nghỉ Lễ Quốc khánh và tham dự các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những yêu cầu cụ thể với các bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ; tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp. Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đồng thời, tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…