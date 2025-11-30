Loạt chiến đấu cơ Ukraine tránh xa tiền tuyến vì sợ tiêm kích Su-35 của Nga

Do lo ngại bị phát hiện và khóa mục tiêu từ khoảng cách xa, các phi công Ukraine buộc phải duy trì độ cao bay rất thấp và hoạt động sâu trong vùng không phận phía sau tiền tuyến. Điều này giúp hạn chế nguy cơ bị tấn công, nhưng đồng thời làm giảm đáng kể khả năng hỗ trợ hỏa lực và kiểm soát không phận cho lực lượng của họ.

Máy bay chiến đấu F-16 (trên) và Su-35 (dưới). (Nguồn: MW)

Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Nga Rostec Sergey Chemezov, khẳng định sự hiện diện của Su-35 đã định hình lại cách Ukraine triển khai những tiêm kích mới nhận. Theo ông, Su-35S có thể tấn công mục tiêu từ cự ly hàng trăm km, khiến F-16 và Mirage không dám tiếp cận khu vực giao tranh để khai hỏa tên lửa không đối không. Ông nhấn mạnh rằng máy bay Ukraine phải "bay ở độ cao tối thiểu và tránh xa phía trước" để giảm thiểu nguy cơ bị Su-35 tiêu diệt từ xa.

Phía Ukraine cũng thừa nhận những hạn chế đáng kể khi đối đầu với Su-35. Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat, từng cảnh báo rằng Nga đang sở hữu các tiêm kích có tầm trinh sát và tên lửa không đối không vượt trội, kể cả khi so với F-16. Ông Ignat chỉ ra Su-35 không chỉ nắm lợi thế về tầm nhìn và hỏa lực mà còn được hỗ trợ bởi mạng lưới phòng không mặt đất mạnh mẽ, tạo ra một hệ thống phòng thủ – tấn công hợp nhất khiến máy bay Ukraine rất khó tiếp cận chiến trường.

Trước đó, ông Ignat cũng khẳng định F-16 không thể đấu 1 chọi 1 với Su-35, Ukraine buộc phải kết hợp phòng không mặt đất, tác chiến điện tử và radar trên không để giảm bớt chênh lệch.

Dù Su-35 được nhắc đến nhiều, các chuyên gia lưu ý rằng sức ép lên F-16 và Mirage không chỉ đến từ một dòng máy bay. Tiêm kích đánh chặn MiG-31BM với radar cực mạnh, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 và đặc biệt là hệ thống phòng không S-400 với tầm bắn 400 km đều góp phần khiến Ukraine khó duy trì hoạt động không quân trên cao. Sự kết hợp giữa không quân và phòng không Nga hình thành một "vòm lửa" dày đặc, hạn chế nghiêm trọng khả năng cơ động của phi đội Ukraine với phần lớn gồm máy bay cũ và thiếu hỗ trợ từ radar trên không.

Sự chênh lệch tiếp tục tăng khi từ tháng 7, Su-35 được xác nhận đã trang bị tên lửa không đối không R-77M với đầu dò radar chủ động tiên tiến. Đây được coi là bước ngoặt nâng cao mạnh mẽ khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn, khiến khoảng cách giữa Su-35 và tiêm kích Ukraine, thậm chí nhiều dòng máy bay NATO ngày càng lớn.

Ông Chemezov mô tả Su-35 như một tổ hợp chiến đấu cực kỳ đáng gờm, "làm nên điều kỳ diệu trong tay những phi công có kỹ năng", không chỉ trong không chiến mà còn trong nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương.

Một số video từng ghi lại hình ảnh Su-35 mang theo tên lửa chống bức xạ Kh-31P, loại vũ khí chuyên săn radar phòng không. Với ba radar tích hợp, trong đó có radar băng tần L ở gốc cánh, Su-35 còn sở hữu khả năng gây nhiễu mạnh, rất phù hợp với nhiệm vụ tấn công các hệ thống phòng không.

Phiên bản Su-30SM2 đã được xác nhận phá hủy ít nhất một tổ hợp Patriot của Ukraine, thông tin về thành tích của Su-35 trong vai trò này vẫn chưa được công bố rộng rãi.