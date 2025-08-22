Thông tin mới về hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành có liên quan thực hiện tổ chức lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Các lực lượng hợp luyện tối 21/8. Ảnh: Tiền Phong.

Về lực lượng, theo Thiếu tướng Thanh, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành: Một là khối rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa lực lượng pháo lễ; hai là lực lượng không quân bay chào mừng; ba là lực lượng diễu binh, diễu hành; bốn là khối lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển và 13 khối diễu hành quần chúng; thứ 5 là lực lượng đứng làm nền; thứ 6 là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Riêng về lực lượng diễu binh, diễu hành, theo ông Thanh, có 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an).

Khối quân đội nước ngoài, Việt Nam đã mời đại diện 4 nước tham gia. Các nước đã nhận lời, trong đó, 3 nước Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng sang Việt Nam và tham gia hợp luyện tối 21/8. Riêng lực lượng của Trung Quốc, theo ông Thanh, sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 8.

Với lực lượng đứng làm nền, theo ông Thanh, gồm có lực lượng tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng. Thông báo lần trước nêu, chỉ có 18 khối đứng, đều do lực lượng vũ trang đảm nhận, nhưng ngày 21/8, đã bổ sung thêm 11 khối quần chúng.

Về lực lượng xếp hình, xếp chữ, ông Thanh thông tin, sẽ có 4.600 người, thực hiện xếp thành các khẩu hiệu rất có ý nghĩa.

Về khung chương trình, theo ông Thanh, sẽ gồm rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối.

Thứ tự diễu binh, diễu hành, ông Thanh cho biết, đầu tiên là khối nghi trượng, sau đó là diễu binh của khối đi bộ. Thứ tự sẽ là các khối quân đội, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, khối công an. Sau đó, sẽ đến màn diễu binh của các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (thực hiện ở vùng biển Khánh Hoà và truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình). Sau đó, sẽ đến phần diễu hành của các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao.

Thiếu tướng Thanh thông tin, quá trình tập luyện, các lực lượng tham gia rất nghiêm túc, triển khai theo đúng chương trình đã xác định, đã qua 4 lần hợp luyện và 5 lần tổng hợp luyện.

Tối 21/8, các lực lượng đã tổng hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Sau hợp luyện, các đơn vị cũng đã họp, rút kinh nghiệm. Qua đánh giá, các lực lượng đã hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng, tinh thần các lực lượng đều tốt.

"Hôm nay, tôi đến họp báo, lãnh đạo các khối nhờ tôi gửi lời cảm ơn chân thành sự ủng hộ, cổ vũ, động viên của các tầng lớp nhân dân, trong đó có báo chí, đã giúp các lực lượng được tiếp thêm sức mạnh, phấn đấu tinh thần rèn luyện cao nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tốt nhất cho ngày lễ trọng đại của đất nước", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cũng nêu về mốc thời gian tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt hoạt động diễu binh, diễu hành. Cụ thể: 20h ngày 24/8 diễn ra tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình. Sơ duyệt cấp nhà nước vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp nhà nước vào 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 2/9.