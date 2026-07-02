Phường Cầu Giấy tiến hành giải tỏa “con ngõ khổ nhất Hà Nội”

Ngõ 381 Nguyễn Khang được coi là “điểm đen” ùn tắc của khu vực Cầu Giấy trong suốt nhiều năm.

Mặt đường xuất hiện chi chít những ổ voi, ổ gà vì phải chịu tải từ lượng lớn phương tiện trong một thời gian dài.

Xe máy - ô tô - người đi bộ chen chúc lẫn nhau trong con ngõ chỉ rộng vỏn vẹn 5m, có đoạn thậm chí chỉ hơn 2m.

Tuy chật hẹp nhưng ô tô vẫn được phép lưu thông hai chiều, gây nên tình trạng ùn tắc, thậm chí “kẹt cứng” tại ngõ 381 Nguyễn Khang.

Con ngõ nhỏ là lựa chọn di chuyển của nhiều phương tiện đổ về từ các tuyến như Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy nên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ tan học của Trường Tiểu học An Hòa.

UBND Phường Cầu Giấy tích cực tổ chức giải phóng mặt bằng từ cuối tháng 06/2026 cho dự án Cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang).

Sau khi giải tỏa, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ được mở rộng lên 21,5m – gấp hơn 4 lần chiều rộng hiện tại, giúp việc sinh hoạt và đi lại của người dân được thuận tiện hơn.

Nhiều hộ dân, hộ kinh doanh sinh sống và làm việc tại ngõ 381 Nguyễn Khang đã và đang trong quá trình di dời tài sản và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Chị Nguyễn Thị Thu – người dân sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang, chia sẻ: “Con đường này mưa cái là ngập lụt khiến người dân rất khổ và vất vả. Tôi được biết thông tin Nhà nước đang xây dựng và cải tạo con đường để người dân lưu thông và sinh hoạt, tôi cũng mong rằng đường mới sẽ khang trang, sạch đẹp để cuộc sống của chúng tôi được tốt hơn và việc đưa đón các cháu đi học cũng như chúng tôi đi làm cũng tiện lợi hơn”.

Tuy nhiên, việc tháo dỡ và di dời của các hộ dân đang xuất hiện tình trạng rác thải và phế liệu chất thành đống, bốc mùi hôi thối cùng những ổ gà, ổ voi đọng thành vũng nước lớn nhỏ trải dài khắp con ngõ khiến khung cảnh nơi đây trở nên nhếch nhác.

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (đoạn từ đường Thành Thái đến đường Nguyễn Khang) nằm trong nhóm dự án chuyển tiếp từ nghị quyết năm 2025 của HĐND TP Hà Nội, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Hà Nội.