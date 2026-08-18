Tướng Mỹ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sau lệnh của Tổng thống Trump

Tướng Xavier Brunson, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Ảnh: Yonhap

Các phóng viên đã nhìn thấy Tướng Brunson bước vào trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại Yongsan (trung tâm Seoul) và khi rời khỏi nơi này sau đó.

Khi được phóng viên hỏi về mục đích chuyến thăm, Tướng Brunson từ chối bình luận và chỉ cho biết ông đến gặp Bộ trưởng Ahn.

Động thái của ông Trump diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu cuộc tập trận chung “Lá chắn Tự do Ulchi” giữa hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 17-8.

Cuộc tập trận này sẽ kéo dài tới ngày 27-8. Nội dung diễn tập bao gồm ứng phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các hoạt động thực địa sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái.

Tổng thống Trump nói rằng ông đã ra lệnh thu hẹp quy mô cuộc tập trận, viện dẫn lý do gánh nặng chi phí và mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã tiến hành tập trận một cách cân bằng trong suốt cả năm nhằm duy trì tư thế phòng thủ và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người theo đuổi đối thoại với Triều Tiên, nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, quân đội nước này đã tiến hành tập trận rải rác.