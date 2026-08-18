Cách Huấn 'Hoa Hồng' trao tiền từ thiện qua lời kể của trưởng bản và người dân

Hơn 40 hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ

Thông tin với VietNamNet, ông Lường Văn Vui, Trưởng bản Chít (xã Mường Than) cho biết, sau trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào giữa tháng 7, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có đoàn của Bùi Xuân Huấn.

Theo ông Vui, đoàn của Huấn đến khu vực UBND xã để trao tiền trực tiếp cho các hộ dân chịu ảnh hưởng. Trưởng bản có mặt để xác nhận người dân thuộc địa bàn.

Bùi Xuân Huấn làm từ thiện tại Lai Châu. Ảnh: MXH

"Hôm đó, tôi có mặt tại điểm trao quà để xác nhận các hộ dân trong bản bị ảnh hưởng. Đoàn của Huấn đã hỗ trợ hơn 40 hộ thuộc 3 bản, trong đó bản Chít có 31 hộ", ông Vui cho biết.

Theo ông Vui, mức hỗ trợ của ông Huấn cho bà con là 15 triệu đồng/hộ. Thông tin của trưởng bản cũng được một số người dân trực tiếp nhận hỗ trợ xác nhận.

Anh Triệu Văn Nhất cho biết gia đình anh bị lũ cuốn mất nhà ở và xưởng sửa chữa xe máy. Sau thiên tai, gia đình chuyển về ở tạm cùng bố mẹ, còn anh đi làm thuê trong thời gian chưa thể khôi phục công việc cũ.

Theo anh Nhất, gia đình nhận 15 triệu đồng tiền mặt từ đoàn của Huấn. Việc trao tiền diễn ra gần trụ sở UBND xã Mường Than, có trưởng bản chứng kiến. Anh Nhất cho biết Huấn "Hoa Hồng" và Phú Lê có mặt tại điểm trao, đọc danh sách để hỗ trợ từng hộ.

Anh Phạm Văn Toàn, một người dân khác ở bản Chít, cũng xác nhận gia đình được hỗ trợ 15 triệu đồng. Hiện gia đình anh đang thuê nhà cách nơi ở cũ khoảng 3-4km và thuộc diện dự kiến được bố trí đất, nhà ở mới.

Theo anh Toàn, khi nhận tiền, người dân ký vào danh sách của xã. Tại điểm trao có trưởng bản hỗ trợ xác nhận đúng người, đúng hộ trước khi đoàn trao tiền.

Ngoài khoản hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, đoàn của Huấn còn đến thăm những gia đình có người tử vong do thiên tai. Một người dân cho biết mức hỗ trợ đối với trường hợp có người thiệt mạng là 50 triệu đồng/người; có gia đình có 3 người tử vong được trao 150 triệu đồng.

Trưởng bản Chít cho biết ông không nắm tổng số tiền đoàn đã trao cho nhóm gia đình này.

Ngoài tiền mặt hỗ trợ trực tiếp người dân, đoàn của Huấn còn trao tặng chính quyền địa phương 24 bồn chứa nước.

Huấn "Hoa Hồng" từng nói khoảng 70% tiền do mọi người gửi

Trước khi bị khởi tố, hoạt động từ thiện của Huấn "Hoa Hồng" từng xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội.

Trong một video quay tại ngân hàng để giải trình về nguồn tiền thiện nguyện, Huấn cho biết kinh phí thực hiện các hoạt động này gồm tiền cá nhân, bạn bè thân thiết đóng góp, một phần hỗ trợ từ các nhãn hàng đồng hành và tiền do những người khác gửi.

Theo Huấn, số tiền do những người khác gửi thêm chiếm khoảng 70%.

Thời điểm đó, Huấn khẳng định các hoạt động thiện nguyện của mình trong nhiều năm được thực hiện công khai, minh bạch và bác bỏ những thông tin cho rằng bản thân chiếm dụng tiền từ thiện.

Các thông tin VietNamNet ghi nhận tại Mường Than hiện xác nhận được việc đoàn của Huấn đến địa phương, số hộ nhận hỗ trợ và mức tiền trao trực tiếp cho từng hộ. Chính quyền cơ sở và người dân được hỏi không cung cấp thông tin về tổng số tiền Huấn tiếp nhận hoặc huy động cho chuyến đi.

Tiền từ thiện đang được cơ quan điều tra làm rõ

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm Bùi Xuân Huấn, Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn) cùng 3 người khác.

Huấn bị bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 14/8, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân tổng số tiền hơn nhiều tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng xác định Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Đối với hoạt động thiện nguyện, cơ quan điều tra cho biết Huấn đã huy động tiền từ nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng và đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Những thông tin ghi nhận tại Mường Than phản ánh một phần hoạt động trao hỗ trợ thực tế của đoàn Huấn tại địa phương. Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng tổng thể nguồn tiền từ thiện là nội dung đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.