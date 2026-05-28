“Lâu đài bay” chênh vênh giữa công trường VĐ 2,5 đã biến mất sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội

Những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong đó, hình ảnh một ngôi nhà 4 tầng mỏng manh, cao chênh vênh sau khi bị cắt xén một phần lớn diện tích đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều người ví von ngôi nhà này là “lâu đài bay” vì nằm trơ trọi giữa một bãi đất trống lớn sau giải tỏa.

Trên thực tế, diện mạo của ngôi nhà trông khá mất cân đối và nguy hiểm. Do bị cắt xén phục vụ dự án, phần thân dưới của ngôi nhà bị thu hẹp đáng kể, trong khi các tầng trên do phần kiến trúc cũ cơi nới từ trước tạo cảm giác "đầu to đuôi nhỏ", đứng vững một cách chênh vênh giữa công trường.

Cận cảnh ngôi nhà đang thu hút sự chú ý từ dư luận.

Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Nguyễn Văn Thắng (67 tuổi). Ông Thắng chia sẻ, ngôi nhà nằm trên mảnh đất mà cha ông - một chiến sĩ từng trực tiếp tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh mua lại từ đồng đội sau khi tập kết ra Bắc vào những năm 1960. Đến đầu những năm 2000, gia đình ông dồn hết tâm huyết xây dựng ngôi nhà 3,5 tầng trên diện tích gần 90 m². Đây là tổ ấm gắn bó suốt hơn 25 năm qua của 8 thành viên thuộc 3 thế hệ.

Khi dự án đường Vành đai 2.5 đi qua, ngôi nhà bị thu hồi mất gần 2/3 diện tích và nhận mức đền bù là 87 triệu đồng/m². Phần diện tích còn lại nằm ngoài chỉ giới đỏ chỉ còn khoảng 23 m².

Ban đầu, chính quyền địa phương chấp thuận cho gia đình ông Thắng cải tạo, sửa chữa lại trên cấu trúc cũ để sớm ổn định cuộc sống. Gia đình đã thuê thợ với chi phí dự kiến khoảng 500 triệu đồng để đập bỏ tường thừa, xây lại cầu thang và sửa sang thành các phòng nhỏ. Công việc đã tiến hành được khoảng một tuần.

Tuy nhiên, "cơn bão" từ mạng xã hội với những ý kiến trái chiều, lo ngại về độ an toàn của công trình đã thay đổi tất cả. Nhận thấy kiến trúc chênh vênh của ngôi nhà có thể gây nguy hiểm, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng thi công và thông báo gia đình phải di dời toàn bộ đồ đạc để phục vụ công tác phá dỡ toàn bộ phần còn lại.

Việc một công trình mỏng manh nằm trơ trọi giữa khu đất trống như vậy vừa không phù hợp với quy hoạch chung, vừa không đủ điều kiện an toàn để tiếp tục sửa chữa hay sử dụng. Chính vì vậy, ngày 26/5 ngôi nhà trên đã được phá dỡ.

Trước việc phá dỡ, ông Thắng bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của chính quyền, dù không khỏi lo lắng về chi phí xây dựng lại từ đầu là quá lớn đối với gia đình. Hiện tại, cả 8 thành viên trong nhà đang phải thuê nhà ở tạm và mong muốn sau khi công trình cũ bị hạ giải, gia đình sẽ sớm được tạo điều kiện cấp phép xây dựng lại để sớm ổn định cuộc sống.

Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng là một phân đoạn quan trọng thuộc dự án đường Vành đai 2.5 Hà Nội. Tuyến đường có chiều dài 1.520 m, quy mô mặt cắt ngang rộng 40 m với tổng mức đầu tư lên tới 2.433 tỉ đồng. Để thực hiện dự án này, riêng trên địa bàn phường Khương Đình đã phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 703 tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, thu hồi tổng diện tích đất hơn 60.902 m².