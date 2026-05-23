Hiện trạng tuyến đường dự kiến phân làn đảo chiều ở Hà Nội

Đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 1,8 km, có 10 làn xe cơ giới và xe thô sơ, kết nối với nhiều nút giao lớn của Hà Nội. Trước tình trạng ùn tắc kéo dài theo một chiều vào giờ cao điểm, Cục Cảnh sát giao thông đang xem xét phương án xén dải phân cách để tổ chức giao thông đảo chiều.

Giờ cao điểm sáng, đường Nguyễn Chí Thanh thường ùn tắc kéo dài theo hướng vào nội đô, trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng với lượng phương tiện ít hơn đáng kể.

Nhằm giảm ùn tắc, năm 2018, cơ quan chức năng từng xén dải phân cách để mở rộng mặt đường. Hiện dải phân cách giữa tuyến còn rộng hơn 4 m, trồng nhiều cây xanh.

Ùn tắc kéo dài khiến nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè để tìm lối di chuyển khi các làn đường ken đặc phương tiện, gần như không còn khoảng trống lưu thông.

Giờ cao điểm chiều, tuyến Nguyễn Chí Thanh hướng ra nội đô ùn tắc kéo dài, phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như nhích từng mét.

Đường Lê Văn Lương dài khoảng 2 km với mặt cắt ngang gần 40 m. Mỗi chiều có 3 làn lưu thông, gồm 2 làn hỗn hợp cho ôtô, xe máy và một làn riêng dành cho tuyến xe buýt nhanh BRT.

Dù mặt đường khá rộng, tuyến đường này vẫn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm do lưu lượng phương tiện quá lớn. Dọc hai bên tuyến tập trung dày đặc các khu chung cư, cao ốc văn phòng và khu dân cư đông đúc.

Vào giờ cao điểm khi giao thông ùn ứ kéo dài, nhiều xe máy vẫn liên tục tràn vào làn ưu tiên dành cho BRT khiến giao thông thêm lộn xộn.

Khu vực này thường xuyên xuất hiện cảnh 2 làn hỗn hợp nhưng có tới 3 hàng ôtô chen kín mặt đường. Ôtô nối đuôi, dàn hàng ngang khiến người đi xe máy buộc phải luồn lách hoặc di chuyển lên vỉa hè để tìm lối đi.

Dải phân cách giữa trên tuyến rộng khoảng 4-6 m, được trồng cỏ và bố trí các nhà chờ của xe buýt nhanh BRT. Trên tuyến Lê Văn Lương, ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại nhiều điểm giao cắt lớn như khu vực Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Hoàng Đạo Thúy hay cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông, vào cao điểm buổi sáng sẽ ưu tiên tăng làn cho hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố, trong khi cuối giờ chiều sẽ điều chỉnh theo chiều ngược lại để phục vụ nhu cầu người dân rời nội đô. Hiện thời điểm áp dụng chưa được công bố.

Việc phân làn dự kiến được điều tiết dựa trên mật độ phương tiện thực tế tại từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả khai thác mặt đường và giảm ùn tắc. Mô hình này tương tự phương án giao thông đang áp dụng trên đường Cộng Hòa (TP HCM) từ giữa tháng 5 vừa qua.