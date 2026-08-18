Ngoại trưởng Iran tuyên bố thắng Mỹ trên cả 2 mặt trận

Theo hãng tin Tasnim, phát biểu tại một sự kiện ngày 18/8, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này đã kiên cường chống trả trong nhiều ngày trước lực lượng ông mô tả là “quân đội hùng mạnh nhất thế giới” cùng một lực lượng khác tự nhận có sức mạnh quân sự, với sự hậu thuẫn của gần như toàn bộ các nước phương Tây và một số quốc gia khác trong và ngoài khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

“Những bên yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, không lâu sau khi xung đột nổ ra, đã cầu xin đàm phán”, ông Araghchi nói.

Quan chức này cho biết thêm Tehran ban đầu từ chối ngừng bắn và tiếp tục chiến đấu cho đến khi bên kia chấp nhận một lệnh ngừng bắn và đàm phán “theo các điều kiện của Iran”.

“Chúng tôi chiến đấu bằng sức mạnh và đàm phán bằng sức mạnh”, ông Araghchi nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhiều ngoại trưởng các nước từng nói với ông rằng: “Các bạn đã thắng cả trên mặt trận quân sự lẫn ngoại giao".

Ông Araghchi phát biểu như vậy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran đầu hàng và “giương cờ trắng”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, người đồng thời giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán với Mỹ ngày 18/8, bày tỏ: “Tôi muốn nói rõ rằng chừng nào Mỹ chưa thực hiện các cam kết theo biên bản ghi nhớ, bao gồm dỡ bỏ phong tỏa, giải phóng các tài sản bị đóng băng, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, chấm dứt đe dọa và hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận cũng như thực hiện các điều kiện đã cam kết khác, eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại”.

Ông Qalibaf nói thêm Tehran đang theo đuổi điều ông gọi là “sức mạnh của logic và logic của sức mạnh”, thông qua sự phối hợp giữa lĩnh vực ngoại giao và quân sự.