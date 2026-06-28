Diện mạo mới trên cung đường từng chi chít "ổ voi" ở phía Nam Thủ đô

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Toàn cảnh tuyến đường chạy dọc dòng sông Lừ, cắt ngang khu vực có mật độ cư dân và các tổ hợp chung cư cao tầng dày đặc bậc nhất phường Định Công. Đây là trục giao thông xương sống mới có nhiệm vụ giải tải cho cửa ngõ phía Nam thành phố.

Di sản lồi lõm sập gầm nay chỉ còn là ký ức. Việc chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vệt ổ voi, ổ gà cục bộ hồi đầu năm 2026 đã trả lại mặt đường chất lượng, êm thuận cho cư dân.

Ghi nhận thực tế mặt đất, mặt đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đã được thảm nhựa asphalt phẳng lỳ, đen bóng. Dòng phương tiện lưu thông trật tự, thông suốt giữa các làn xe rộng rãi được tổ chức khoa học, thoáng đãng.

Việc tôn cao cốt đường thêm khoảng 20cm so với nền đường cũ liền kề đã nâng cao đáng kể khả năng thoát nước cho trục đường và khu vực lân cận.

Hàng rào tôn xanh dài dằng dặc chia đôi tuyến đường: Một bên là 2 làn xe dân sinh chạy êm thuận, một bên là 2 làn công trường tập kết cọc thép thi công hệ thống cống gom nước thải Yên Xá.

Không gian đô thị bao quanh đoạn tuyến vừa được cải tạo với các khối nhà chung cư cao tầng san sát. Áp lực phương tiện tại chỗ cực lớn là lý do cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa, giải tỏa dứt điểm các ụ đất lầy lội trước mùa mưa bão năm 2026.

Biện pháp quây tôn xanh kiên cố kéo dài toàn tuyến bảo đảm khoảng cách an toàn tĩnh giữa dòng xe chạy và khu vực bãi tập kết cấu kiện nặng. Giải pháp này cũng giúp kiểm soát bụi mịn và tiếng ồn cơ giới phát sinh từ công trường ảnh hưởng đến các hộ dân cư đối diện.

Dòng phương tiện di chuyển thông suốt, trật tự trên làn đường nhựa sạch sẽ. Việc xóa sổ các bẫy giao thông giúp tốc độ lưu thông trung bình qua đoạn tuyến được cải thiện, không còn hiện tượng xe cộ phải phanh đột ngột hay đánh lái gấp để né tránh chướng ngại vật.

Trục đường sau cải tạo phối hợp đồng bộ với hệ thống vỉa hè lót gạch và dải cây xanh đô thị, làm thay đổi căn bản diện mạo dân sinh của toàn bộ khu vực bờ Tây sông Lừ, đoạn qua địa bàn phường Định Công, Hà Nội.

Điểm cuối tuyến khớp nối trực tiếp với ngã tư cầu Định Công hướng ra đường Giải Phóng và Vành đai 2.5. Sự êm thuận của trục đường mới giúp triệt tiêu hiện tượng dồn ứ phương tiện cục bộ tại nút thắt giao thông quan trọng này vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.