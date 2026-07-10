Phạt chủ tài khoản Facebook 'Bin Síp Bơ Huế' đăng video cổ xúy cá độ bóng đá

Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Huế) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với B.V.H.(chủ các tài khoản Facebook "Bin Síp Bơ Huế" và TikTok "Bin síp bơ nước Huế") về hành vi sản xuất, đăng tải video có nội dung cổ xúy cá độ bóng đá và nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Công an làm việc với B.V.H.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hai tài khoản trên đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đồng thời cổ xúy hành vi nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ.

Xác định đây là video có nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh và làm rõ chủ các tài khoản.

Qua xác minh, chủ tài khoản là B.V.H. (trú tại phường Hương An). Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Hương An mời H. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết các tài khoản Facebook "Bin Síp Bơ Huế" và TikTok "Bin síp bơ nước Huế" do mình quản lý, sử dụng để đăng tải, chia sẻ các video giải trí nhằm tăng tương tác trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi sản xuất, đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ nhằm mục đích "câu like", "câu view", thu hút lượng lớn tương tác, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng mạng.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H. theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Theo Công an TP Huế, từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế Nghị định 15/2020/NĐ-CP, do đó, hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 10-25 triệu đồng đối với cá nhân.