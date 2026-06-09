Xử phạt nữ du khách đăng 37 bài viết bịa đặt về "chuyện tâm linh" tại Ninh Bình

Ngày 9/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A (trú tại Hà Nội) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội Threads xuất hiện nhiều bài viết từ tài khoản "Netolatone" kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí xảy ra trong quá trình du lịch tại Ninh Bình. Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với L.Q.A về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Làm việc với cơ quan công an ngày 8/6, L.Q.A thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan, du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong các bài viết không có căn cứ, không có người làm chứng; một số nội dung được tự thêm thắt nhằm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện.

Quá trình xác minh cũng cho thấy, nhiều tình tiết được đăng tải hoàn toàn không có thật. Anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1986), tài xế chở L.Q.A trong chuyến du lịch, xác nhận không xảy ra việc xe bị hỏng, không có chuyện đuổi nữ du khách xuống xe hay ngồi chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội. Một số chi tiết khác như gọi điện cho người yêu cũ hoặc mẹ người yêu cũ để tạo yếu tố tâm linh cho câu chuyện cũng được xác định là bịa đặt.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, L.Q.A đã gỡ bỏ toàn bộ các bài viết liên quan và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân.