Công an Bắc Ninh điều tra vụ 'Khánh Sky' đến xưởng 'Vua Quạt' livestream chửi bới

Ngày 31/7, ông Nguyễn Quang Sâm, Chủ tịch UBND xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an xã đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên, thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Khánh Sky") cùng một số đối tượng kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (tức "Vua Quạt") trên địa bàn xã để livestream chửi bới, thách thức.

Cũng theo ông Sâm, Công an xã Tam Giang đã mời Nguyễn Văn Hợi lên làm việc để xác minh các vấn đề liên quan đến vụ việc.

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh Khánh Sky). Ảnh: N.V

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa và một nhóm người đã bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp ở xã Tam Giang.

Tại đây, nhóm đối tượng đã bật phát trực tiếp (livestream) khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng phải ra đối mặt.

Buổi phát trực tiếp này nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng với hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình "Vua Quạt" đã chính thức gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến các cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội. Trước đó, Bùi Xuân Huấn (thường gọi là "Huấn Hoa Hồng") từng đưa ra tuyên bố trên livestream rằng bất kỳ ai ủng hộ từ thiện bao nhiêu, Huấn sẽ đóng góp gấp ba lần số tiền đó.

Sau tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp đã công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu cũng đã có thư cảm ơn gửi tới doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bùi Xuân Huấn sau đó tuyên bố từ chối thực hiện theo lời thách thức với lý do không muốn biến hoạt động từ thiện thành trò "cá cược".

Mâu thuẫn và tranh cãi giữa các bên tiếp tục leo thang căng thẳng khi Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") cùng Hồ Văn Khoa tham gia vào cuộc, liên tục đăng tải nội dung công kích ông Tiệp trước khi trực tiếp tìm đến tận nơi để gây hấn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.