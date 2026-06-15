TikToker 'Khuê Ơi Dậy Đi' bị xử phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 15/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Khuê (SN 1995, trú tại thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ), chủ tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi", do đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi" có hơn 182.000 lượt theo dõi và hơn 3,1 triệu lượt thích đăng tải video chứa các phát ngôn mang tính so sánh, đánh giá phiến diện về người dân giữa các vùng miền.

Nội dung video được xác định có dấu hiệu gây chia rẽ, kích động tranh luận tiêu cực trong cộng đồng mạng. Sau khi đăng tải, video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều.

Phan Trung Khuê tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó tài khoản này cũng từng đăng tải một video có nội dung tương tự, đưa ra những nhận định mang tính chủ quan khi so sánh người miền Bắc và miền Nam về lối sống, cách làm việc, điều kiện kinh tế - xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ xác định tài khoản TikTok trên do Phan Trung Khuê quản lý. Làm việc với cơ quan chức năng, Khuê thừa nhận đã đăng tải các video chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm mục đích thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác và phát triển trang cá nhân.

Sau khi được cơ quan công an phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, Phan Trung Khuê đã nhận thức hành vi sai trái, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Khuê về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội với mức phạt 8.750.000 đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động chia rẽ vùng miền, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.