Các TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm', 'Khuê Ơi Dậy Đi' đều phạm điều cấm kỵ gì?

Lĩnh án tù giam vì đăng video kích động, xúc phạm

Hôm 26/5, TAND TPHCM đã tuyên án Lê Anh Điệp (SN 1995, trú tại TP Đồng Nai) 3 năm tù, Đoàn Quốc Việt (SN 2003, trú tại TP Hà Nội) 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tòa cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý các cá nhân đã tương tác, bình luận hoặc cổ xúy cho các video vi phạm trên không gian mạng.

Lê Anh Điệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, Điệp đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Tàng Keng Ông Trùm" để đăng tải 2 video clip vào tháng 10/2025. Nội dung video có ngôn từ thô tục, miệt thị, xúc phạm người dân miền Bắc và miền Trung. Điệp khai tại tòa lý do phạm tội là do say rượu, cãi nhau với bạn gái và bày tỏ sự ân hận.

Trong khi đó, Việt sử dụng tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" để đăng tải các video đáp trả Điệp. Nội dung các video của Việt chứa đựng lời lẽ kích động, thách thức và tiếp tục gây chia rẽ vùng miền.

Cơ quan điều tra xác định động cơ của Việt là lợi dụng sự việc để tăng tương tác trên mạng xã hội. Bị cáo đã thừa nhận sai phạm và khai làm video do tâm trạng buồn bực.

Lời hối hận của TikToker "Khuê Ơi Dậy Đi"

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã xử phạt vi phạm hành chính 8,75 triệu đồng đối với Phan Trung Khuê (SN 1995, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Khuê là người quản lý tài khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy Đi” với hơn 182.000 lượt theo dõi.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Phan Trung Khuê. Ảnh: CACC

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản này đăng tải video chứa phát ngôn so sánh, đánh giá phiến diện người dân các vùng miền, có dấu hiệu gây chia rẽ, kích động cộng đồng mạng. Tài khoản này trước đó cũng đăng tải một video so sánh chủ quan giữa người miền Bắc và người miền Nam về lối sống, kinh tế - xã hội.

Tại cơ quan công an, Khuê thừa nhận đã đăng tải thông tin xuyên tạc nhằm thu hút sự chú ý, tăng tương tác và phát triển trang cá nhân. Đối tượng đã tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Người dùng tuyệt đối không đăng tải thông tin kích động chia rẽ vùng miền, góp phần bảo đảm môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết, hành vi phân biệt vùng miền không đơn thuần là phát ngôn thiếu chuẩn mực hay thể hiện quan điểm cá nhân. Khi những phát ngôn này mang tính xúc phạm, miệt thị, quy chụp, xuyên tạc hoặc kích động sự kỳ thị giữa các vùng miền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội thì người thực hiện hoàn toàn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở mức độ nhẹ, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Đây là trường hợp phổ biến đối với những cá nhân đăng tải các nội dung miệt thị, gây bức xúc xã hội nhưng hậu quả chưa đến mức phải xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo luật sư Hải, lằn ranh giữa xử phạt hành chính và xử lý hình sự nằm ở tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả mà hành vi đó gây ra. Khi người vi phạm có hành vi cố ý đăng tải nhiều lần, có hệ thống, với mục đích kích động sự thù ghét, chia rẽ cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội thì hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Thực tế thời gian qua đã có những trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Điều đó cho thấy không gian mạng không phải là nơi để ai đó nhân danh quyền tự do ngôn luận nhằm công kích, miệt thị hay kích động sự chia rẽ trong xã hội.

"Những phát ngôn mang tính kỳ thị, chia rẽ Bắc - Trung - Nam hoặc tạo ra sự đối lập giữa các địa phương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Tôi cho rằng, bên cạnh việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát ngôn của mình. Mạng xã hội là không gian để kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực chứ không phải là nơi gieo rắc sự thù ghét và chia rẽ cộng đồng", luật sư Hải nêu quan điểm.