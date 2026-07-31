Thủ đoạn 'đu dây, cắt mái tôn' đột nhập ba tiệm vàng của bác sĩ đa khoa

Theo cáo trạng, trước mỗi vụ trộm, Nhật nhiều lần đến khu vực các chợ và tiệm vàng để theo dõi quy luật hoạt động, vị trí camera, lối lên mái tôn và đường thoát. Nhật chuẩn bị kìm cộng lực, kéo cắt tôn, dây thừng, găng tay y tế, khẩu trang, ba lô, áo mưa và phương tiện di chuyển.

Sau khi gây án, bác sĩ này quay trở về Bệnh viện Trung ương Huế, thay quần áo, cất giấu tài sản ngay tại tủ cá nhân ở Khoa Đột quỵ rồi tiếp tục làm việc như bình thường để tránh bị nghi ngờ.

Nguyễn Duy Nhật tại phiên tòa ngày 28/7. Ảnh: Võ Thạnh

Tại vụ thứ nhất, rạng sáng 13/6/2025, Nhật đi xe máy đến phía sau chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy, leo lên mái tôn ki-ốt tiệm vàng Kim Liên Chinh, cắt mái, dùng dây thừng đột nhập xuống bên trong rồi xoay camera giám sát ra hướng khác.

Thấy tủ trưng bày không khóa, Nhật lấy 12 nhẫn vàng và nhiều trang sức bạc, bỏ vào túi nylon rồi trèo lên mái tôn tẩu thoát.

Sau khi trở về bệnh viện thay đồ, Nhật đi xe khách vào chợ Cồn (Đà Nẵng) bán 12 nhẫn vàng được 32 triệu đồng, một tuần sau tiếp tục mang số bạc đến chợ Đông Hà (Quảng Trị) bán được khoảng 12 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Sau khi trót lọt vụ trộm đầu tiên, Nhật tiếp tục khảo sát các tiệm vàng ở chợ Thần Phù ở phường Hương Thủy. Khoảng 1h20 ngày 10/7/2025, Nhật đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam bằng cách cắt mái tôn, dùng dây thừng leo xuống bên trong lấy vàng và bạc. Tiếp đó, anh ta cắt mái tiệm vàng Ngọc Thanh ở sát bên nhưng không lấy được tài sản vì không tìm thấy đồ giá trị.

Nhật mang tài sản về bệnh viện cất giấu, đến trưa cùng ngày chạy xe máy ra chợ Đông Hà bán 7 sợi dây chuyền vàng cùng nhiều trang sức khác với tổng số tiền khoảng 53 triệu đồng, sau đó tiếp tục bán bạc tại hai tiệm khác được 12 triệu đồng.

Nằm chờ trên mái chợ suốt nhiều tiếng

Sau nhiều ngày theo dõi, Nhật xác định tiệm vàng Thành 41 tại chợ Cống ở phường Vỹ Dạ là mục tiêu có lượng tài sản lớn. Tối 20/7/2025, sau khi khảo sát lần cuối, Nhật quay về Bệnh viện Trung ương Huế làm việc rồi đến khoảng 21h quay lại chợ Cống.

Anh ta leo lên mái chợ, nằm chờ đến gần nửa đêm rồi cắt mái tôn, khung sắt và la phông tạo lỗ rộng khoảng 20 x 30 cm. Sau khi thả dây thừng xuống, Nhật dùng khăn che camera, lấy kéo có sẵn trong ki ốt cạy tủ gỗ, gom hàng trăm mẫu trang sức vàng cho vào túi xách, buộc vào dây thừng kéo lên mái rồi tẩu thoát.

Rời hiện trường, Nhật quay về Bệnh viện Trung ương Huế thay đồ, phân loại tài sản rồi cất 681 trang sức vàng vào tủ cá nhân.

Trưa 21/7, Nhật mang 19 mẫu trang sức vàng đến tiệm vàng tại chợ Đông Hà bán được 286 triệu đồng. Trên đường quay về Huế, Nhật bị cảnh sát giao thông dừng xe vì chạy quá tốc độ. Khi trở lại Bệnh viện Trung ương Huế, anh ta bị cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp.

Khám tủ cá nhân của Nhật tại Khoa Đột quỵ, công an thu ba lô chứa 681 mẫu trang sức vàng, 286 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác. Tại nhà riêng, lực lượng chức năng thu thêm dây thừng sử dụng khi gây án...

Ngày 28/7, Nhật bị TAND khu vực 1 - Huế tuyên 11 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Nhật thừa nhận vào giữa năm 2025 vay tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, mất khả năng chi trả nên liên tiếp ăn trộm trong một tháng. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Các bị hại tham dự phiên tòa cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho anh ta.

Quá trình xét xử, HĐXX đánh giá Nhật có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; từng được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác và phong trào thanh niên; nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.