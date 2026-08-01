Ngoại trưởng Iran: Mỹ bội hứa khiến xung đột kéo dài

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Ed Miliband trong ngày 31/7.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của Anh khi coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là mối đe dọa quốc gia và chỉ trích sự can thiệp của Anh vào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Araghchi chỉ ra sự gây hấn của Mỹ và Israel là nguyên nhân chính gây bất ổn khu vực và lưu ý rằng Iran đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao thiện chí trước khi Washington vi phạm các thỏa thuận trước đó.

Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc thiết lập các cơ chế với Oman để quản lý giao thông ở eo biển Hormuz, cảnh báo các bên thứ ba không được cản trở quá trình này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng việc cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc tài nguyên để tấn công Iran cấu thành hành vi gây hấn theo luật quốc tế, vì thế đã trao cho Tehran quyền tự vệ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband làm rõ rằng Anh không tham gia vào cuộc chiến chống Iran và nhấn mạnh cam kết của London đối với các biện pháp ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực.