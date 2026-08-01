Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi tên từ 1/8

Quyết định được ban hành trên cơ sở Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 24/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 sáng 3/7. Ảnh: Đức Mạnh

Theo Quyết định, chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định.