Lộ kịch bản Mỹ - Israel giáng đòn mạnh xuống cơ sở hạ tầng năng lượng Iran vào cuối tuần

(Ảnh: CENTCOM)

Chiến dịch được đề xuất sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu và những cơ sở liên quan đến năng lượng khác, mà CBS News mô tả “sẽ là một trong những chiến dịch ném bom quyết liệt nhất nhằm vào Iran đến thời điểm hiện tại”. Lực lượng Mỹ và Israel được cho là đang phối hợp chuẩn bị, mặc dù phạm vi và thời gian chính xác của chiến dịch vẫn chưa được quyết định.

CBS và Axios đưa tin, Tổng thống Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc các cuộc tấn công nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tờ Wall Street Journal, dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, cho biết ông Trump đã ra lệnh một cuộc tấn công mới có thể bắt đầu vào cuối tuần và kéo dài vài ngày.

Các quan chức Mỹ được cho là đã thảo luận về việc hoàn tất các cuộc tấn công trước khi thị trường tài chính mở cửa vào ngày 3/8, do lo ngại các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran có thể làm gián đoạn giá dầu, gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Kế hoạch tấn công được cho là đã được thảo luận trong cuộc họp nội các của Tổng thống Trump tại Camp David hôm 31/7. Một số phụ tá Nhà Trắng tập trung vào tình hình chính trị trong nước đã kịch liệt phản đối việc leo thang, đài CBS đưa tin, mặc dù tổng thống đã công khai ám chỉ rằng các cuộc tấn công dữ dội hơn sắp xảy ra.

“Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên. “Đến một lúc nào đó, họ sẽ nói: Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa”.

Các quan chức quân sự được cho là đã thảo luận về việc cắt điện trên khắp Tehran, trong khi các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu được xác định là mục tiêu tiềm năng.

“Bộ Chiến tranh đã sẵn sàng, có thể thực thi chỉ thị của tổng thống bất cứ lúc nào”, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc - Sean Parnell - cho biết.

Theo các nguồn tin của Mỹ, Israel đã được thông báo và đang phối hợp với Washington. Nhưng một quan chức Israel phủ nhận việc nước này được yêu cầu tham gia hoặc được thông báo về bất kỳ quyết định nào về việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Theo Axios, các cuộc tấn công được đề xuất nhằm gây áp lực lên Tehran để chấp nhận các điều khoản của Washington trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã trình bày với Tổng thống Trump ba phương án quân sự trong cuộc gặp hồi đầu tuần này, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các tuyến đường bộ của Iran được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng quân sự. Ông Netanyahu cũng đã gặp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Một chiến dịch chung sẽ đánh dấu sự trở lại của Israel với các hoạt động chiến đấu trực tiếp và có nguy cơ khiến Iran nối lại các cuộc tấn công tên lửa vào Israel, mục tiêu mà nước này chưa nhắm đến kể từ khi bản ghi nhớ trước đó sụp đổ và Mỹ nối lại các hoạt động chiến đấu vào tháng 7.