Tàu chở 200 khách đi Côn Đảo gặp sự cố

Ông Vũ Văn Khương, Giám đốc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, cho biết tàu Thăng Long rời cảng Cầu Đá, phường Vũng Tàu, lúc hơn 7h30 để đi đặc khu Côn Đảo. Khoảng một giờ sau, hai trong ba máy chính gặp sự cố, chỉ còn một máy hoạt động.

Sau khi kiểm tra tình trạng phương tiện, thuyền trưởng quyết định cho tàu quay về Vũng Tàu để bảo đảm an toàn. Do chỉ còn một máy hoạt động, tàu chạy với tốc độ thấp và cập lại cảng khoảng 10h15, toàn bộ 200 hành khách lên bờ an toàn.

Tàu Thăng Long tại cảng Cầu Đá, phường Vũng Tàu. Ảnh: Trường Hà

Đến trưa 1/8, doanh nghiệp chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến hai máy gặp sự cố. Tàu được kiểm tra kỹ thuật trước khi hoạt động trở lại.

Sau khi cập cảng, công ty hoàn tiền vé cho những hành khách không tiếp tục hành trình. Những người vẫn có nhu cầu đến Côn Đảo được bố trí chuyển sang chuyến tàu xuất phát từ Trần Đề, TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, ở Đăk Lăk, cho biết đang trên hành trình thì tàu bất ngờ giảm tốc rồi dừng. Ban đầu ông nghĩ phương tiện chỉ tạm dừng, sau đó thuyền viên thông báo tàu gặp sự cố máy và phải quay lại cảng.

Vợ chồng ông Nghĩa đến Vũng Tàu du lịch vài ngày, dự định ra Côn Đảo rồi bay về vào trưa 3/8. Sự cố khiến kế hoạch phải thay đổi. "Chúng tôi được hoàn tiền vé tàu nhưng phải hủy vé máy bay, mất hơn một triệu đồng phí", ông nói.

Thăng Long là tàu khách cao tốc có sức chở lớn nhất Việt Nam hiện nay, khai thác tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo dài khoảng 180 km. Tàu dài hơn 77 m, rộng gần 9,5 m, gồm 4 tầng, sức chở tối đa 1.017 khách.

Phương tiện được trang bị ba động cơ MTU của Đức, tổng công suất gần 12.000 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 33 hải lý một giờ.