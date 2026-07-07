“Ông trùm” lừa đảo Mr Pips được bày cách hòng “qua mặt” cơ quan chức năng

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền” do “ông trùm” Phó Đức Nam (tức Mr Pips) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các nhân viên dưới quyền là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm vào tội “Rửa tiền”.

Tài liệu điều tra cho thấy, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán (Trong đó có Công ty CP Ngân lượng), gắn với sàn giao dịch forex để nhận tiền của người bị hại.

Shark Bình và "ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam

Ngày 10-2-2017, Công ty CP Ngân lượng do bị can Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và người đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Thời điểm đó, Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách bộ phận kinh doanh, với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân, khách hàng forex.

Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter” liên hệ với Tâm giới thiệu là người đại diện của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu,.

Khi đó, Tâm báo cáo xin ý kiến chủ tịch và được Shark Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.

Thời điểm đầu năm 2021, Phó Đức Nam liên hệ gặp trực tiếp Tâm để xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của Nam. Sau đó, Tâm báo cáo lại với Bình nhưng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân lượng không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram. Trong nhóm này có Tâm, nhân viên Công ty CP Ngân lượng và nhân viên của công ty chứng khoán Phó Đức Nam.

Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch bị lỗi, phía Công ty CP Ngân lượng tiếp nhận thông tin rồi thông báo cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra xem lý do tiền chưa vào tài khoản. Kế đến, các bộ phận này sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam biết.

Tháng 6 năm 2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn giao dịch forex. Nhân viên của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Bình nội dung này.

Khi đó, dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn.

Các bị can tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an. Thậm chí, Shark Bình còn chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forrex của Phó Đức Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và yêu cầu sản forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp (nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sản Forex).

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty CP Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.

Đến nay, Cơ quan đièu tra đã thu giữ 5,7 tỷ đồng do Công ty CP Cổng thanh toán trung gian Ngân lượng giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị can Nguyễn Hòa Bình.