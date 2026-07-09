Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Không chỉ đơn thuần là gian lận thi cử

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hà Duy là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đến năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học Duy đã trở về trường giảng dạy môn Toán. Quá trình công tác, Nguyễn Hà Duy được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường.

Nguyễn Hà Duy (áo sọc xanh trắng)

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV VOV.VN, luật sư Hoàng Hà (đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Việc khởi tố giáo viên Nguyễn Hà Duy về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cho thấy vụ việc này không đơn thuần là gian lận thi cử mà là hành vi lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao trong kỳ thi để làm sai lệch hoạt động công vụ".

Theo vị luật sư, tội danh này không đòi hỏi người phạm tội phải trực tiếp nhận tiền như tội nhận hối lộ, cũng không nhất thiết phải chiếm đoạt tài sản như tội tham ô. Cốt lõi của tội này là người có chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái công vụ, gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

"Quyết định khởi tố tội danh này cũng cho thấy cơ quan điều tra bước đầu có thể chưa đặt trọng tâm vào việc ai được lợi bao nhiêu tiền, mà họ xem xét trước việc có hay không hành vi làm trái nhiệm vụ trong quá trình tổ chức kỳ thi. Do thầy Duy là người có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ công vụ cụ thể trong kỳ thi", luật sư Hoàng Hà cho biết.

Luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư TP.HCM.

Theo vị luật sư, cơ quan điều tra sẽ làm rõ xem Nguyễn Hà Duy đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ để làm trái quy định như thế nào; hành vi xuất phát từ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân; hành vi đã gây thiệt hại như làm sai lệch kết quả thi, xâm phạm sự công bằng của kỳ thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác và uy tín của ngành giáo dục...

Cũng liên quan đến vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật, đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ với VOV.VN: Nếu qua quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được hành vi phạm tội theo Điều 356 Bộ luật Hình sự thì bị can sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Cụ thể, khoản 1 Điều 356 quy định mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 đối với trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp có các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 356 thì mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm và có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng theo khoản 4 Điều 356.

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật, đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết: "Một kỳ thi không chỉ là căn cứ để đánh giá năng lực của học sinh mà còn là cơ sở để xét tuyển, phân bổ cơ hội học tập và định hướng tương lai của các em. Vì vậy, mọi hành vi làm sai lệch kết quả thi đều không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý trong lĩnh vực giáo dục mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh đã tham gia kỳ thi bằng chính năng lực của mình".

Theo luật sư Diệp Năng Bình, điều đáng lo ngại hơn là những vụ việc như vậy có thể làm suy giảm niềm tin của xã hội vào tính minh bạch và công bằng của hệ thống giáo dục. Giáo dục chỉ có thể tạo dựng uy tín khi mọi học sinh đều tin rằng kết quả đạt được là sự phản ánh trung thực của quá trình học tập và rèn luyện. Nếu xuất hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động đến kết quả thi thì không chỉ quyền lợi của một số thí sinh bị ảnh hưởng, mà còn làm lung lay niềm tin của phụ huynh, học sinh và xã hội đối với sự khách quan của các kỳ thi cũng như tính nghiêm minh trong hoạt động quản lý giáo dục.